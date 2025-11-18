Lentejuelas y cashmere en color burdeos: la apuesta ganadora de la Reina Letizia en el Premio Cerecedo

Don Felipe y Doña Letizia han entregado la XLII edición del Premio de Periodismo "Francisco Cerecedo" a Fran Sevilla, periodista de Radio Nacional de España, que otorga la Asociación de Periodistas Europeos, de la que el Rey es Presidente de Honor, y que se ha convertido en una cita imprescindible en su agenda desde 2004.

Los Reyes con el jurado del premio Francisco Cerecedo

Un premio convocado anualmente por la Asociación de Periodistas Europeos bajo el patrocinio del BBVA, y que está dotado con 24.000 euros y una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández.

Una gala que no solo celebra el trabajo de los profesionales de la información, en la que la Reina, por su vinculación con el periodismo, se siente más cómoda a la hora de lucir sus looks más estudiados, incluso arriesgados.

En esta ocasión ha apostado por un total look color burdeos/vino, con un jersey de cashmere de Falconeri, que ya estrenó en la Pascua Militar de 2025 y ha estrenado una falda midi recta, cubierta de lentejuelas y bajo con una banda opaca del mismo color de la lentejuela de Massimo Dutti. Lo ha combinado con unos zapatos destalonados de tacón sensato del mismo color y cartera de mano rígida en la misma tonalidad, ambos de Magrit. Para romper la monotonía del mismo color, ha estrenado un collar dorado de eslabones y pendientes de aros.