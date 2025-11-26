Los Reyes reciben con honores al presidente de Alemania y su mujer en el Palacio Real

Don Felipe y Doña Letizia han recibido con honores al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender, en el Patio de la Armería del Palacio Real, con motivo del inicio de su visita de Estado a España, que servirá para poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países.

Como se ha podido ver en la ceremonia de bienvenida, las muestras de cariño y sintonía han estado presentes, sobre todo entre la Reina y Elke Büdenbender, una buena relación que comenzó durante la visita de Estado a Alemania en 2022.

La Reina saludando afectuosamente a la primera Dama de Alemania, Elke Büdenbender

Para esta ocasión, la Reina ha optado por un vestido rojo de The 2nd Skin, de cuello redondo y escote cerrado, con falda de vuelo y bajo asimétrico, que estrenó en febrero de 2025 en el acto de investidura de Felipe VI como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares. Se ha cubierto con una capa negra de Carolina Herrera, que se ha quitado a la hora de la interpretación de los himnos nacionales de cada país. Lo ha combinado con unos salones de tacón bajo en color burdeos de Magrit y pendientes de piedras de colores de la firma Dime que me quieres.

A continuación, mientras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le entregaba la llave de oro de la ciudad de Madrid al presidente, Doña Letizia y la Sra. Büdenbender, han mantenido un encuentro en la Galería de las Colecciones Reales sobre mujer e igualdad en España, organizado por la embajada de la República Federal de Alemania. En la reunión de trabajo han participado mujeres referentes de la sociedad española en materia empresa, salud, administración, cultura, como la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López; la presidenta del consejo de administración de la FCC, Esther Alcocer Koplowitz; la directora de Finanzas de Siemens, Ana Campón-Alonso; la presidenta del Consejo de Investigación del Cerebro, Centro de Regulación Genómica, Mara Dierssen; la directora Ejecutiva y CEO, Merck KGaA, Belén Garijo; Closing Gap y Healthcare Merck, Marieta Jiménez; la secretaria general del Instituto Cervantes, Carmen Noguero; la CEO de Mapfre, Elena Sanz.

Una vez concluidos ambos actos, se dirigirán al Palacio de la Zarzuela donde los Reyes les ofrecerán un almuerzo. Por la tarde, Steinmeier acudirá al Congreso de los Diputados y después al Museo Reina Sofía, antes de asistir a la cena de gala que los Reyes ofrecerán en su honor en el Palacio Real.

Una cena de gala donde Frank-Walter Steinmeier, lucirá el collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, concedida por Felipe VI en un gesto de muestra del "real aprecio" al jefe de Estado alemán, tal y como recoge el BOE de este miércoles. Por su parte, su esposa Elke Büdenbender ha sido condecorada con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, que también lucirá.

El jueves el presidente alemán acudirá con el Rey, a la inauguración del XI Foro Hispano-Alemán. Después, rendirá homenaje en la tumba del soldado desconocido, en la plaza de la Lealtad y se reunirá en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien almorzará.

Por la tarde el presidente alemán visitará la planta de la multinacional alemana Merck en Tres Cantos, e impondrá la Orden del Mérito alemana al exfutbolista alemán Toni Kroos. Asimismo, visitará el Santiago Bernabéu antes de ofrecer una recepción en la residencia del embajador alemán, a la que acudirán los Reyes. El viernes se desplazará al País Vasco, donde se reunirá en Vitoria con el lehendakari Pradales y, tras visitar Guernica con Felipe VI, visitará en Bilbao, donde acudirá el Colegio Alemán y al Museo Guggenheim.

Se trata de la segunda visita de Estado que reciben los Reyes en 2025, tras la realizada hace tres semanas por el Sultán de Omán, Haitham Bin Tarik. La próxima será en diciembre con la visita de Estado del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.