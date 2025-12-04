La infanta Elena respalda a Juan Carlos I arropando a Laurence Debray en Madrid

Un mes después de su publicación en Francia, 'Reconciliación' ha llegado a las librerías españolas y se ha convertido en todo un top en ventas.

La coautora de las memorias de Juan Carlos I, Laurence Debray, presentó la obra en la galería de una amiga íntima, ubicada en la calle Monte Esquinza de Madrid, a última hora de la tarde del miércoles. Allí se concentró público y firmó ejemplares del libro. Además, recibió una visita que llamó la atención: la de la infanta Elena.

En la que ha sido toda una declaración de intenciones y un respaldo público de la hija mayor de Juan Carlos I, quien mantiene una excelente relación con Debray, después de haber coincidido en Sanxenxo, donde compartieron embarcación durante una jornada de regatas.

La presencia de la infanta Elena no ha sido la única de miembros de la familia del Rey que ha recibido la autora francesa, ya que también han acudido a la cita Simoneta Gómez Acebo y María Zurita, que ha acudido acompañada de Susanna Griso. También se ha podido ver a la viuda de Fernando Gómez-Acebo, Nadia Halamandari, y a Pablo Fernández-Sastrón, hijo de Simoneta, o Inés Sastre, amiga de Debray. Al ser preguntada por los medios, María Zurita ha comentado: "Una historia fascinante, que es la historia de mi tío. Me parece maravilloso que cuente su historia y su verdad. Y me parece muy bien" ha asegurado con una sonrisa, reconociendo que aunque "nunca es un buen momento", le parece muy bien que las memorias de Don Juan Carlos hayan visto la luz ahora. "Hay que leer este libro. cuenta la historia de nuestro país desde su perspectiva, que es de uno de los mayores protagonistas. hay que leerlo" ha añadido.

Todas ellas han felicitado a la protagonista del evento, que ha atendido a la prensa desde la galería, asegurando desconocer el malestar que han causado las memorias en Zarzuela: "Yo acabo de llegar de París, no sé lo que pasa en Casa Real".

Además, ha desvelado que el emérito "está muy feliz" por la acogida que está teniendo el libro, aunque "ya en Francia tuvo mucho éxito" y ambos esperan que "siga aquí en España", para que "la gente lo pueda leer y tenga su propia opinión". También ha negado rotundamente que se hayan quitado más de cien páginas del libro: "No". Por último, la biógrafa se ha pronunciado respecto al vídeo que Don Juan Carlos emitió esta semana, hablando de la transición democrática, afirmando que "si el Señor quiere hablar y dirigirse a los españoles directamente, ¿por qué no?".

Sin duda, una clara puesta en escena de los bandos que atraviesan actualmente la Casa Real.