El plan cultural secreto de la reina Letizia: cine y coloquio en el Ateneo de Madrid

La reina Letizia es una gran amante del cine y siempre que su agenda se lo permite, acude a ver una película sola o acompañada. En esta ocasión se trataba de un plan privado y fuera de agenda oficial, y que ha incluido la proyección y un coloquio posterior en el Ateneo de Madrid.

Doña Letizia no ha querido perderse 'Ciudad sin sueño', dirigida por Guillermo Galoe y que retrata la realidad de la Cañada Real, a través de la historia de Toni, un chico gitano de 15 años, que vive con su familia de chatarreros.

Tras ver la película optó por asistir al posterior coloquio, quienes no han dudado en agradecérselo a través de las redes sociales con el siguiente mensaje: "Le estamos súper agradecidos por venir a ver y apoyar la película, y a participar en el coloquio con Guillermo Galoe, director, Houda Akrikez, presidenta de la Asociación de Mujeres de Cañada TABADOL, moderado por el crítico de cine Luis Martínez. En el coloquio, donde nos acompañaron compañeros del cine como Nathalie Poza, Manolo Solo, Fariba Sheikhan, Anna Saura o Sandra Hermida y lxs protagonistas de la primera película de Guillermo, Frágil Equilibrio, pudimos ahondar en cómo una película de ficción hecha junto a una comunidad real ha cambiado las vidas de sus habitantes".

Una vez finalizado, tuvo la oportunidad de charlar con el director, Guillermo Galoe, quien recibió el Premio Princesa de Girona de las Artes y Letras, así como con otros miembros del equipo.

Acudió vestida con un look informal con camisa blanca, chaqueta negra con motivos florales y pantalón denim.