Comunicado urgente de la Casa Real Noruega: la princesa Mette-Marit tendrá que someterse a un trasplante de pulmón

La Casa Real de Noruega acaba de enviar un comunicado urgente en el que anuncia que la enfermedad respiratoria de la princesa Mette-Marit ha empeorado y se está barajando un trasplante de pulmón.

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega lleva años padeciendo fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada en 2018, lo que le ha llevado a tener que paralizar su agenda institucional para someterse a varios tratamientos o tener que guardar reposo. Esta enfermedad consiste en la acumulación de tejido de cicatrices en los pulmones, lo que dificulta que estos transporten oxígeno al torrente sanguíneo.

Según se indica en el comunicado: "Durante el otoño, se realizaron varias pruebas que muestran un claro empeoramiento de la salud de la princesa heredera. Por lo tanto, los médicos del Hospital Universitario Rikshospitalet han iniciado el proceso de evaluación para un posible trasplante de pulmón".

"Estamos llegando al punto en que será necesario un trasplante de pulmón, y estamos realizando los preparativos necesarios para garantizar que sea posible cuando llegue el momento. De momento, no se ha decidido cuándo se incluirá a la Princesa Heredera en la lista de espera para trasplante de pulmón", ha manifestado el Dr. Holm, especialista en medicina interna y enfermedades pulmonares del Hospital Universitario Rikshospitalet.

Asimismo, se señala que: "La Princesa Heredera necesita cada vez más un programa de ejercicio específico, descanso y recuperación física. Sin embargo, ha expresado un gran interés en seguir desempeñando sus funciones. Su programa oficial se organizará para adaptar sus actividades a su estado de salud en la mayor medida posible".

En estos últimos años, la princesa ha tenido problemas para poder desempeñar sus funciones debido a los síntomas. A pesar del comunicado, en la agenda para el día de hoy, viernes 19 de diciembre, la princesa estará en un almuerzo con miembros del Gobierno junto a su marido, el príncipe Haakon, su hija, la princesa Ingrid, y los reyes Harald y Sonia.