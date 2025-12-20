Muere la princesa Tatiana Radziwill, prima, amiga íntima y confidente de la reina Sofía

La reina Sofía ha recibido en vísperas de Navidad una de las noticias más dolorosas de los últimos años: el fallecimiento de su prima Tatiana Radziwill, quien durante décadas fue una de sus confidentes más cercanas y compañera inseparable, además de prima segunda y casi una hermana. La princesa ha fallecido este viernes 19 de diciembre en París, a los 86 años.

Hija del príncipe Dominico-Raniero de Radziwill y de la princesa Eugenia, prima hermana del rey Pablo de Grecia, era nieta del príncipe Jerónimo Nicolás Radziwiłł y la archiduquesa Renata de Austria por el paterno, y del príncipe Jorge de Grecia y de María Bonaparte, princesa Napoleón por el lado materno.

La unión entre ambas primas comenzó cuando tuvieron que exiliarse a Sudáfrica desde su país natal durante la II Guerra Mundial. Desde ahí se convirtieron en inseparables. Fue la propia reina Sofía quien le contaba a Pilar Urbano, en su biografía autorizada, sobre su relación: "Tatiana y yo hemos sido siempre muy amigas. Íntimas. Antes de casarnos, después... Aunque ahora vive en París, nos vemos muy a menudo". Era llamada cariñosamente como "Tatan".

La princesa fue además una de las ocho damas de honor de la boda de doña Sofía con el rey Juan Carlos, el 14 de mayo de 1962 en Atenas, entre las que se encontraban, la princesa Irene de Grecia, las princesas Ana María y Benedicta de Dinamarca, la princesa Alexandra de Kent, la infanta Pilar de Borbón y la princesa Ana de Orleans.

Aunque el nombre de Tatiana sonó entre las candidatas a casarse con el príncipe heredero Harald de Noruega, se enamoró del aristócrata y prestigioso cardiólogo francés Jean Henri Fruchaud cuando este estudiaba en París, con quien se casó el 24 de marzo de 1966, y del que nacieron dos hijos, Fabiola y Alexis.

Tatiana y su marido solían pasar la temporada estival en Marivent; ella acompañaba a la reina Sofía en sus salidas por la isla, donde era habitual verlos tomando algo en las terrazas del Paseo del Borne, de compras en unos grandes almacenes o en otras actividades habituales en la isla, como conciertos o visitas culturales a museos como "Sa Bassa Blanca" en Alcudia, en 2023.

Fue precisamente en Mallorca donde apareció por última vez rodeada de la Familia Real, concretamente el 4 de agosto de 2024, cuando salieron a cenar al restaurante Mía. Fue concretamente la princesa Leonor quien llevó la silla de ruedas de Tatiana y la infanta Sofía, a la princesa Irene de Grecia.

Su relación con la Familia Real era tan estrecha, que la pricnesa y su marido estuvieron invitados a la cena con motivo del 18º cumpleaños de la princesa Leonor, y el Dr. Fruchaud fue uno de los invitados a la comida familiar en el Palacio de El Pardo con motivo de la entrega del Toisón de Oro a Doña Sofía el pasado mes de noviembre, llegando en el mismo vehículo que la infanta Elena.

Su última salida fue en octubre de ese mismo año, cuando asistió junto a la princesa Irene de Grecia y la reina Sofía a la boda de la princesa Teodora de Grecia con Matthew Kumar, en septiembre de 2024.

Fue una mujer discreta, de carácter afable, que siempre se mantuvo en un segundo plano. Siempre huyó de la atención mediática e intentaba pasar inadvertida, pese a tener el trato de "su alteza serenísima". Su lealtad a Doña Sofía fue siempre inquebrantable. Descanse en Paz.