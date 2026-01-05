Así celebra Juan Carlos I su 88 cumpleaños: perfil bajo y menú español

Juan Carlos I cumple 88 años este 5 de enero en la que es su residencia desde que salió de España, ubicada en la isla de Nurai, en Abu Dabi. Como ya es tradición en los últimos años, el rey emérito va a celebrar este día en compañía de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, que se encuentran en el país árabe desde el pasado 2 de enero, y de algunos de sus nietos.

Después de pasar unos días en familia en España, Victoria Federica fue una de las primeras en llegar a Abu Dabi, al igual que su hermano, Felipe de Marichalar, donde reside desde 2023. Después de pasar la Nochebuena en Zarzuela con su abuela y su madre, y de disfrutar del Año Nuevo en Vitoria con su padre, tampoco han querido faltar a la cita sus primos Pablo Urdangarin, acompañado de su novia Johanna Zott y Miguel, junto a Olympia Beracasa, quien ya está integrada al 100% en la familia de su novio, ya que compartió hace poco una tarde de compras con la reina Sofía y las infantas Elena y Cristina por las calles de Madrid.

También se ha sumado a dicha celebración Juan Urdangarín, que va a estar acompañado de su novia Sophia Khan y que también se encuentra en Abu Dabi desde el pasado sábado, en la que es la presentación oficial aparte de la familia.

Mientras la familia celebra el aniversario de quien fuera rey de España durante 39 años, Don Felipe y Doña Letizia, acompañados de la princesa Leonor van a presidir en la mañana del 6 de enero la tradicional Pascua Militar en el Palacio Real. Ya por la tarde, y junto a la infanta Sofía, acudirán hasta Pozuelo de Alarcón para disfrutar del roscón de reyes y el intercambio de regalos en el domicilio familiar de Jesús Ortiz.

Después del revuelo y la polémica que ha causado la publicación de 'Reconciliación', se prevé que la celebración de este año sea mucho más discreta que la del año pasado, por lo que todo parece indicar que no habrá ni fuegos artificiales ni drones. Lo que no van a faltar serán los productos españoles que tanto le gustan, como el jamón ibérico, la tortilla de patatas o el vino de Rioja, así como algunos de sus amigos más fieles e incondicionales como Pedro Campos o el doctor Anitua, entre otros. Y aunque se trata de una celebración familiar, todo indica que en breve tendremos testimonio gráfico de dicha celebración en la revista de cabecera del antiguo monarca.