Los Reyes y sus hijas reaparecen en casa de Jesús Ortiz para tomar el tradicional roscón de Reyes

Una vez concluida la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real, la familia Borbón Ortiz se ha dirigido, como cada año, al domicilio del padre de la Reina, Jesús Ortiz para compartir el tradicional roscón de reyes, una tradición que mantienen desde su noviazgo.

Sobre las cinco de la tarde y en un vehículo conducido por Felipe VI, los medios han podido captar la llegada de los Reyes acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía quienes han saludado de forma rápida y sin pararse a los medios gráficos que aguardaban a la entrada de la urbanización ubicada en Pozuelo de Alarcón en la que reside Jesús Ortiz y su mujer, Ana Togores.

Telma Ortiz llegando a la casa de su padre, Jesús Ortiz

A diferencia del año pasado, Telma Ortiz ha acudido acompañada de sus hijas Amanda y Erin, la hija que tuvo con Robert Gavin Bonnar, con quien terminó su relación sentimental hace unos meses, tras seis años juntos. Quien no ha estado presente, a diferencia del año pasado ha sido Paloma Rocasolano, que después de residir en la localidad murciana de Los Belones con su pareja Marcus Brandler, se han mudado a Madrid, concretamente al barrio de Moratalaz.

Los Reyes y la infanta Sofía se dirigen al domicilio familiar de Jesús Ortiz

Los asistentes han tomado chocolate con roscón sin nata del obrador de Isabel Maestre y posteriormente han hecho el intercambio de regalos. Una cita en la que la familia se ha podido despedir de la princesa Leonor, que regresa a la AGA de San Javier, en Murcia mientras que la infanta Sofía todavía permanecerá unos días más en Madrid, ya que no tiene que incorporarse al Forward College de Lisboa hasta el 12 de enero, que es cuando se reanudan las clases.