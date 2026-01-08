La reina Letizia coincide con su excuñado Jaime de Marichalar en unos premios de periodismo

Segundo acto institucional de la semana para Doña Letizia, que ha entregado los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo en su XXIII edición, que destacan la defensa de la libertad de expresión y el compromiso ético como lema, y otorgan este año su galardón a dos periodistas exiliados que, desde distintos lugares del globo, representan los valores fundamentales de la profesión: valentía y rigor. Los galardonados han sido la directora de The Wall Street Journal, Emma Tucker en la categoría de Mejor labor periodística, y el fundador de Forbidden Stories, Laurent Richard en la de Libertad de prensa. Unos premios que están dotados con 20.000 euros y una escultura conmemorativa del artista Martín Chirino.

Para presidir estos premios periodísticos celebrados en la Real Academia de San Fernando, la Reina ha vuelto a recurrir a la sobriedad y ha optado por un traje pantalón, que en los últimos meses se ha convertido en su look de trabajo favorito. En esta ocasión se ha decantado por un dos piezas con pantalón amplio, en color negro y raya diplomática de la firma Sandro, que estrenó en un acto por el Día Mundial de las Enfermedades Raras en Oviedo, en marzo de 2025. A diferencia de aquella ocasión, no ha lucido el pañuelo anudado a modo de corbata, y ha elegido una camisa beige, con el cuello ligeramente abierto. Como complementos, unos pendientes dorados de PDPAOLA.

Una entrega de premios a la que la Reina ha coincidido con su excuñado Jaime de Marichalar, con quien no ha habido interacción al menos de forma pública. Como es habitual en él, Marichalar no ha posado ni tampoco ha querido hacer declaraciones ante los medios.

Un evento que ha contado con la presencia de rostros conocidos como Cayetano Martínez de Irujo, Albert Rivera, Cayetana Álvarez de Toledo, Paloma Segrelles o Carmen Posadas, entre otros.