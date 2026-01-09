Quién es Reza Pahlavi, el heredero del sha de Persia que se postula como alternativa al régimen de Irán

Reza Ciro Pahlavi, primogénito de Mohamed Reza Pahlavi, último Sha de Irán y Farah Diba, siempre ha anhelado regresar a Irán desde que su padre fue derrocado por la revolución iraní el 11 de febrero de 1979. Muy activo políticamente desde Estados Unidos, donde reside, y con la actual tensión en Irán, se ha convertido en una de las voces más críticas contra el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, quien gobierna Irán desde 1989.

En los últimos años, Reza ha intensificado su campaña para convertirse en una figura clave para presentarse como una tercera opción entre el régimen de la República Islámica y el caos o los posibles golpes militares. Asimismo, es muy activo en la red social X, donde cuenta con más de un millón setecientos mil seguidores.

من اولین فراخوان خود را امروز با شما در میان می‌گذارم و از شما دعوت می‌کنم که این پنج‌شنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دیماه، هم‌زمان سر ساعت ۸ شب، همگی چه در خیابان‌ها یا حتی از منازل خودتان شروع به سردادن شعار کنید. درنتیجه بازخورد این حرکت‌، من فراخوان‌های بعدی را به شما اعلام خواهم کرد. pic.twitter.com/TEDgXoJEbn — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 6, 2026

Si bien mantiene el título simbólico de príncipe heredero, ha declarado en varias ocasiones que no busca restaurar la monarquía absoluta, sino que quiere un Irán "secular y democrático". "Me presento para liderar esta transición nacional, no por interés personal, sino como servidor del pueblo iraní. No se trata de restaurar el pasado. Se trata de asegurar un futuro democrático para todos los iraníes", afirmó. Aún así, Pahlavi se enfrenta a grandes retos, entre ellos la falta de apoyo en Irán, divisiones en la oposición externa y la percepción negativa asociada al reinado de su padre, que algunos recuerdan.

De príncipe heredero a príncipe exiliado

Reza Pahlavi fue nombrado oficialmente como príncipe heredero de Irán en 1967, en una fastuosa ceremonia en la que su padre, Mohamed Reza Pahlavi, fue coronado como Shahansha (rey de reyes).

Fue educado en un colegio privado dentro del palacio real de Teherán y posteriormente se formó como piloto de aviación. En 1978 viajó a Estados Unidos para continuar su formación pero ya no pudo regresar a su país debido a la Revolución Islámica de 1979.

Los 37 años de reinado del sha están marcados por las luces y las sombras, que van desde el proceso de occidentalización, derechos de la mujer, a la modernización de infraestructuras y crecimiento económico, a que le critiquen por su estilo autocrático, la falta de democracia o por el temido servicio de inteligencia y seguridad interior de Irán o Savak conocido por sus operaciones de vigilancia y represión de opositores al sha. Por otra parte, el clero musulmán chiita acusaba al sha de ir en contra de los valores islámicos, lo que propició que crecieran las manifestaciones y reivindicaciones en términos religiosos. La Revolución Iraní, liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini terminó con el derrocamiento de la monarquía y abrió paso a la inauguración de la actual República Islámica.

El sha y su familia tuvieron que abandonar Irán y buscar otra residencia, si bien algunos países le negaron su entrada como por ejemplo Francia. Pasaron por Marruecos, Bahamas, México y Estados Unidos, donde recibió un tratamiento médico contra el cáncer, enfermedad que le llevó a la muerte el 27 de julio de 1980. Finalmente, fueron acogidos por el presidente de Egipto Anwar-el Sadat.

Reza Pahlavi con su mujer Yasmine y su madre Farah Diba en la boda de Don Felipe y Doña Letizia

En cuanto a su vida personal, Reza Pahlavi contrajo matrimonio con la abogada iraní Yasmine Etemad-Amini y son padres de tres hijas, las princesas Noor, Imán y Farah.

Farah Diba, una vida de tragedia

La monarquía iraní necesitaba continuidad. Con la primera, la princesa Fawzia de Egipto, el sha tuvo una hija Shahnaz Pahlavi. La segunda, Soraya Esfandiary fue repudiada debido a su imposibilidad de concebir, razón por la que le acuñaron el apodo de "princesa de los ojos tristes". Durante una recepción en la embajada de Irán en París, el sha conoció a una joven iraní, estudiante de arquitectura llamada Farah Diba, con quien se casaría el 21 de diciembre de 1959. Diez meses después llegaría el tan ansiado heredero, el príncipe Reza Ciro. A él le seguirían la princesa Yasmin Farahnaz, el príncipe Alí Reza y, por último, la princesa Leila.

Farah Diba con su hijo Reza y la princesa Leila, ya fallecida

Todos aquellos acontecimientos y vaivenes hicieron mella en sus hijos menores, cuyas depresiones les llevaron al suicidio. La primera en fallecer fue la princesa Leila, que llegó a ser modelo de Valentino, y que nunca superó la muerte de su padre. Sufrió trastornos alimenticios y una grave depresión que le llevó a la muerte. Su cuerpo sin vida fue encontrado en un hotel de Londres el 10 de junio de 2001. Tenía 31 años.

Una década después, en enero de 2011 Ali Reza Pahlavi, de 44 años, falleció a consecuencia de un disparo en su casa de Boston. Según la familia, no había logrado superar la muerte de su hermana y arrastraba una depresión además de, como su hermana, el desarraigo por haber abandonado Irán en circunstancias tan dramáticas.