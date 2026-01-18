Pablo de Grecia se despide de Irene de Grecia y explica la ausencia en el funeral de su mujer, Marie-Chantal

Pablo de Grecia, actual jefe de la casa real helena tras el fallecimiento de su padre el rey Constantino en 2023, se ha despedido de su tía, la princesa Irene con una emotiva carta a través de sus redes sociales.

"Con profundo dolor, lamento el fallecimiento de mi querida tía, la princesa Irene de Grecia. Mujer de fuerza tranquila, profunda fe y firme devoción por la familia, su presencia era a la vez amable e inquebrantable, y sus valores no se expresaban con palabras, sino con hechos, manifestados en cada acto de devoción y cuidado hacia quienes la rodeaban", ha expresado. "Irene era una fuente de sabiduría, lealtad y amor, un ancla firme para nuestra familia a lo largo del tiempo. Su pérdida deja un vacío que no puede llenarse, pero su recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones. Que descanse en paz eterna, reunida con sus seres queridos", ha concluido.

En la carta, también explica la ausencia de su esposa, Marie-Chantal Miller, en las exequias que tendrán el lunes próximo lunes, 19 de enero en la Catedral Metropolitana de Atenas, situada en el centro histórico de la ciudad, a las doce del mediodía, (once de la mañana, hora española), debido a una intervención quirúrgica madre, María Clara Pesantes: "Debido a la reciente operación quirúrgica de su madre en Nueva York, la princesa Marie-Chantal no podrá asistir al funeral de la princesa Irene, que tendrá lugar el lunes en Grecia".

Tampoco podrán desplazarse algunos de sus hijos, tal y como explica en el mensaje: "El príncipe Odysseas, actualmente matriculado en sus estudios, y la princesa Olympia tampoco podrán asistir debido a compromisos laborales. La familia se une al duelo y honra la memoria de la princesa Irene".

Tras el funeral, los restos mortales de la princesa Irene se trasladarán a Tatoi donde tendrá lugar el entierro en la intimidad.