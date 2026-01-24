Así será el segundo acto en solitario de la infanta Sofía en la Fundación ONCE

La infanta Sofía va a protagonizar su segundo acto oficial en solitario. Después de debutar en diciembre de 2024 en la entrega de los Premios Objetivo Patrimonio, Concurso de Fotografía Infanta Sofía, visitará el Centro de Cría y Adiestramiento que la Fundación ONCE tiene en Boadilla del Monte (Madrid) el próximo viernes 30 de enero.

Se trata de una Fundación que nació en 1990, y desde entonces ha facilitado cerca de 4.000 perros guía a personas con discapacidad visual. Allí podrá conocer el trabajo que se desarrolla para mejorar la autonomía y la seguridad de miles de usuarios en España, y que incluirá el nuevo Complejo Clínico y Asistencial, un hospital veterinario de última generación, que es todo un referente europeo, y que forma parte de un proyecto en marcha desde hace más de 35 años.

El centro cuenta con más de 50 profesionales, incluidos instructores de movilidad, entrenadores, cuidadores, supervisores de cachorros, personal administrativo y veterinarios. También posee un área dedicada a la selección genética y cría para asegurar que los futuros perros guía tengan las cualidades adecuadas y puedan ejercer su labor.

La infanta Sofía, que está estudiando el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College en Lisboa, estará en España para dar un paso más en su incorporación a la agenda institucional y, de paso, celebrar junto a Felipe VI su 58 cumpleaños que celebrará el 30 de enero.