La infanta Sofía, más relajada que nunca, en su segundo acto en solitario

La infanta Sofía ha protagonizado su segundo acto oficial en solitario, con una visita al Centro de Cría y Adiestramiento que la Fundación ONCE tiene en Boadilla del Monte (Madrid). Después de debutar en diciembre de 2024 en la entrega de los Premios Objetivo Patrimonio, Concurso de Fotografía Infanta Sofía, la infanta Sofía da un paso más en su agenda institucional con una visita muy ligada a su abuela, la reina Sofía, y donde ha estado acompañada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La infanta Sofía con Isabel Díaz Ayuso

Para este acto, la infanta Sofía ha optado por un look cómodo y acorde con su edad. Ha estrenado una americana de lana de espiga gris de Zara, con hombreras y cierre frontal, que ha combinado con un jersey negro de punto, y unos vaqueros de talle recto, ligeramente acampanados y bajo deshilachado. Como calzado, ha lucido unos botines negros de tacón bajo.

La infanta Sofía ha estado muy cómoda ante la presencia de los medios, y en todo momento se la ha visto relajada y muy sonriente durante la visita a las instalaciones de la ONCE.

Durante su visita ha conocido el nuevo Complejo Clínico y Asistencial del Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) que dispone de instalaciones destinadas a albergar los perros, hospital veterinario y una residencia para acoger a los solicitantes de perro guía durante el curso de formación que deben realizar para aprender a desplazarse.

Esta Fundación nació en 1990, y desde entonces ha facilitado cerca de 4.000 perros guía a personas con discapacidad visual. Allí ha conocido el trabajo que se desarrolla para mejorar la autonomía y la seguridad de miles de usuarios en España. El centro cuenta con más de 50 profesionales, incluidos instructores de movilidad, entrenadores, cuidadores, supervisores de cachorros, personal administrativo y veterinarios. También posee un área dedicada a la selección genética y cría para asegurar que los futuros perros guía tengan las cualidades adecuadas y puedan ejercer su labor.

Seguramente, la infanta Sofía, que está estudiando el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College en Lisboa, se quedará en Madrid para celebrar junto a Felipe VI su 58 cumpleaños que celebrará hoy viernes, 30 de enero.