Felipe VI y la reina Letizia cobrarán un 1,5% más: así quedan los nuevos sueldos para 2026

Casa Real ha hecho públicos este jueves los datos actualizados de las retribuciones de la Familia Real correspondientes al ejercicio 2026. Un anuncio que mantiene el compromiso de transparencia que el Rey adquirió cuando asumió el trono en 2014. Unas asignaciones que se han ajustado conforme al incremento del 1,5 % aprobado para los funcionarios del Estado y que obedece al Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado a mediados de enero entre el Gobierno y sindicatos.

Los nuevos sueldos de Don Felipe y Doña Letizia

Felipe VI percibirá un total de 290.000 euros anuales, lo que representa una subida de 4.311 euros en comparación con el presupuesto de 2025, mientras que Doña Letizia cobrará 160.000 euros, tras aplicarse un aumento de 2.281 euros respecto al año anterior.

Por su parte, la reina Sofía, que mantiene su agenda institucional y su asignación dentro de los presupuestos de la Casa del Rey, también experimenta una subida y se incrementará en 2.438 euros, alcanzando una cifra anual de 131.000 euros. Por el momento, ni la Princesa Leonor y la Infanta Sofía continúan sin asignación, pese a que ambas ya han alcanzado la mayoría de edad.

Asimismo, esta subida también afecta a los altos cargos de Zarzuela que verán incrementados sus sueldos con ese 1,5% como son Camilo Villarino, jefe de la Casa de S. M, el Rey; Marta Carazo, jefa de la Secretaría de Doña Letizia; Mercedes Araujo, jefa de la Secretaría General; o Rosa Lerchundi, Directora de Comunicación.

Estos fondos proceden de la partida destinada a la Jefatura del Estado en los presupuestos generales del Estado, que se mantiene en 8.431.150,00 euros al estar prorrogados desde 2023 los Presupuestos Generales del Estado. De acuerdo con la Constitución, es el rey el encargado de distribuir "libremente" estos fondos y, desde hace ya seis años, solo reciben una asignación anual el propio jefe del Estado, la reina Letizia y la reina Sofía.