El último vestido de Balenciaga y unas esmeraldas falsas: así fue la boda de Carmen Martínez Bordiú y Alfonso de Borbón

"En la capilla del Palacio de El Pardo se ha celebrado el enlace matrimonial de María del Carmen Martínez-Bordiú Franco con su Alteza Real don Alfonso de Borbón Dampierre. El jefe del Estado da el brazo a su nieta y don Alfonso de Borbón a su madre, la duquesa de Segovia". Con estas palabras informaba el NODO de la que fue la boda más fastuosa y relevante del año 1972, y que se celebró el 8 de marzo en la capilla del Palacio de El Pardo, ante más de 1.000 invitados.

El novio era hijo del infante Jaime de Borbón y Battenberg y de Emanuela de Dampierre, mientras que la novia era la primogénita de Cristóbal Martínez-Bordiú Ortega y Carmen Franco Polo, hija de Francisco Franco y marqueses de Villaverde.

Alfonso y Carmen se conocieron durante una recepción celebrada en Estocolmo, en la cual Alfonso desempeñaba funciones como embajador de España. Posteriormente, tras varios encuentros, ambos optaron por contraer matrimonio con la aprobación de sus respectivas familias y sin tener en cuenta los 15 años de diferencia de edad entre ambos.

Como ella misma relató en su libro de memorias 'A mi manera', ese matrimonio fue la oportunidad de salir del hogar familiar. "Todo eran facilidades. Mi padre, de pronto, dejó de cuestionar mi vida, mis amigos y de amenazar con castigos tremendos como eran los internados. Todo cambió, y entraba y salía cuando quería sin dar explicaciones. No existía horario nocturno de a las diez en casa".

Tras una petición de mano que tuvo lugar el 23 de diciembre de 1971 en el Palacio de El Pardo, se estableció la fecha de la boda para el 8 de marzo. La propia Carmen contaba, años más tarde, que no se había implicado en los preparativos de la boda y que se encargó su entorno.

Los padrinos de la ceremonia fueron Francisco Franco y Emanuela Dampierre. La ceremonia fue oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Vicente Enrique y Tarancón. Tras la ceremonia, Alfonso fue nombrado por Franco duque de Cádiz con tratamiento de Alteza Real, convirtiendo a su nieta Carmen en duquesa.

Entre los más de 1.000 invitados, se encontraban los entonces príncipes de España Juan Carlos de Borbón y su esposa, la princesa Sofía. Y a pesar de que se invitaron a todas las Casa reales, solo acudieron Rainiero y Grace de Mónaco; Geraldine de Albania, las princesas Cristina y Desirée de Suecia; Imelda Marcos; o Víctor Manuel y María Gabriela de Saboya, entre otros. Entre los personajes del corazón de la época asistieron la duquesa de Alba, Julio Iglesias e Isabel Preysler, Manolo Santana, Luis Miguel Dominguín, Ángel Nieto, Augusto Alguéro y Carmen Sevilla o Lola Flores.

Carmen, de 21 años, escogió a uno de los grandes de la costura española: Cristóbal Balenciaga. El vestido fue confeccionado a medida en el taller de Felisa Irigoyen y José Luis. Fue un exclusivo modelo en raso natural en tono perla, de líneas rectas y limpias, donde se utilizaron 14 metros de tela de la casa suiza Abraham. Sobre el cuerpo ajustado y las mangas largas, destacaban una serie de bordados -en el cuerpo, las mangas y el ribete de la capa- donde el protagonismo era para las flores de lis, emblema heráldico de la familia Borbón de la que destacaba una de gran tamaño en el cuello. Para su elaboración se utilizaron, según informó la prensa, veinte carretes de hilo de plata, más de 10.000 perlas, 2.500 brillantes pequeños, 2.200 medianos y 1.700 grandes, además de nácar y cristal. Cristóbal Balenciaga fallecería pocos días después, el 23 de marzo de 1972.

Carmen lució una tiara con estructura de diamantes con piedras preciosas colocada sobre un recogido alto que le habían regalado sus abuelos que, 54 años después sigue siendo un misterio: ¿eran esmeraldas o cristales tintados? ¿se trataba de una joya auténtica o bisutería? Expertos en joyería siguen cuestionando su autenticidad, se dijo que en vez de esmeraldas eran en realidad cristales pintados de verde por detrás, pegados a una lámina de talco con clara de huevo y cerrado con meta, como reveló un estudio, aunque es difícil responder a ello puesto que esta diadema está en paradero desconocido.

A los ocho meses de contraer matrimonio nació Francisco de Asís (fallecido a los 11 años, en un accidente de tráfico en el que conducía su padre). El segundo, Luis Alfonso, nació en 1974, cuando ya se habían instalado en Madrid. Cinco años después de la llegada de su segundo hijo, Carmen y Alfonso se separaron. La propia Carmen llegó a reconocer que nunca debió de haberse celebrado esa boda. En 1983 firmaron definitivamente el divorcio y la nulidad matrimonial en 1986. Alfonso de Borbón perdió la vida el 30 de enero de 1989 en un accidente mientras esquiaba en Colorado.