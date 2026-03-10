La reina Letizia brilla en Almería con un traje de Hugo Boss con mucha historia

La reina Letizia ha visitado este martes la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas', en El Ejido (Almería), que celebró su 50º aniversario el pasado año, convertido en centro de referencia en la investigación sobre la agricultura intensiva mediterránea, desde donde se transfiere tecnología y conocimiento al sector desde 1975.

Un centro que ofrece la oportunidad de encontrar trabajos a personas con dificultades, dándoles cualificación profesional agrícola con el objetivo también de buscar su integración.

Para esta ocasión la Reina ha vuelto a apostar por el traje pantalón, en esta ocasión en color rojo de Hugo Boss, su color fetiche y que es un traje con historia. Se trata de un traje de líneas limpias y corte clásico, con americana cruzada con doble botonadura en color negro, y pantalón recto de caída fluida y bajo ligeramente acampanado.

Un traje que doña Letizia estrenó el 20 de agosto de 2023 con motivo de la final del Mundial de fútbol femenino en Australia, que volvió a lucir para un acto institucional en Aranjuez y otro en Madrid, y finalmente para una ocasión muy especial: la graduación de la infanta Sofía en el UWC Atlantic College de Gales.

Lo ha combinado con una camisa blanca satinada de corte clásico, mocasines de tacón ancho de Massimo Dutti, y pendientes de triple aro de oro rosa y diamantes de Gold&Roses.