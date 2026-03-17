Los Reyes se dan un baño de multitudes en Jaén por el 1.200 aniversario de su capitalidad

Jaén ha recibido esta mañana la visita de Don Felipe y Doña Letizia con motivo de las celebraciones del 1.200º aniversario de su capitalidad, en la que ha sido su primera visita conjunta como Reyes de España. Una visita que estaba prevista inicialmente para el 29 de abril de 2025, pero se tuvo que suspender como consecuencia del gran apagón que afectó a nuestro país.

Horas antes de que hicieran su aparición en la plaza de Santa María, se había agolpado un gran número de ciudadanos con banderas de España para poder verles, saludarles y lanzarles vítores, como finalmente ha ocurrido. Entre ellos se encontraban los alumnos del CEIP Cándido Nogales, que han transmitido su mensaje de lengua de signos a los Reyes.

La visita ha comenzado en la citada plaza, donde han sido recibidos por el alcalde, Julio Millán, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otras autoridades. Los reyes han visitado el Consistorio de Jaén, donde han saludado a la corporación municipal, han firmado en el libro de honor y han salido al balcón a saludar.

De ahí se han trasladado a pie al Salón Mudéjar, buque insignia de la visita al Palacio del Condestable Iranzo, recientemente remodelado, donde han visitado la exposición Jaén: 825-2025 sobre el 1.200º aniversario de la capitalidad. La última parada ha sido en los Baños Árabes, situados bajo el Palacio de Villardompardo, que datan del siglo XI. Son considerados como unos de los más grandes de España y de los mejor conservados de toda Europa, lo que les valió hace 40 años el Premio Europa Nostra por su restauración.

No es la primera vez que Don Felipe y Doña Letizia visitan Jaén. La primera vez fue en enero de 2008 como príncipes de Asturias, para inaugurar el Nuevo Teatro Infanta Leonor. Ya como rey, en diciembre de 2017, Felipe VI inauguró el Museo Íbero. En julio de 2018, los reyes visitaron Bailén con motivo del 210º aniversario de la victoria de España ante las tropas francesas. Felipe VI regresó a Jaén en abril de 2019 para clausurar el II Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores de Asaja. La última vez fue en septiembre de 2021 para visitar Expoliva.

Para esta visita, la reina ha optado por un vestido de tweed en color rosa fucsia, estilo Chanel, con escote redondo, corte entallado, dobles flecos en cintura y puños, manga francesa y falda con vuelo, y del que se desconoce la marca, por lo que podría ser una creación de sus modistas. Un vestido que estrenó en 2024, en las audiencias previas a la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Lo ha combinado con unos salones negros con hebilla en el empeine y tacón sensato de Magrit, y ha recuperado unos pendientes de piedras multicolor de la marca Dime que me quieres y su anillo de Coreterno.