La escapada 'secreta' de los Reyes para comer con Jesús Ortiz

En medio de una agenda institucional habitualmente marcada por actos públicos y compromisos oficiales, los reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, protagonizaron este domingo una escapada de carácter estrictamente privado. El destino elegido fue Pozuelo de Alarcón, donde acudieron al domicilio de Jesúz Ortiz, padre de la Reina, para compartir un almuerzo familiar alejado del foco mediático.

La salida se produjo sin anuncio previo y con un nivel de discreción habitual en sus desplazamientos privados. Según publica El Debate, fue el propio monarca quien condujo el vehículo en el que se trasladaron, con la Reina ocupando el asiento del copiloto. Esta imagen, alejada del protocolo que suele rodear a la Jefatura del Estado, refuerza la voluntad de ambos de preservar espacios de normalidad en su vida personal.

El encuentro tuvo lugar en un ambiente íntimo y sin presencia de cámaras, en línea con la tradición de la familia materna de la Reina de mantener estos encuentros en un ámbito estrictamente privado. Aunque no han trascendido detalles sobre el menú ni sobre la posible asistencia de otros familiares, todo apunta a una comida distendida que se prolongó durante aproximadamente dos horas, incluyendo una sobremesa relajada. Alrededor de las 16:30 horas, abandonaron el domicilio.

A la salida del domicilio, los Reyes abandonaron la zona sin realizar declaraciones y regresaron a su residencia en el Palacio de la Zarzuela. En esta ocasión, el trayecto de vuelta sí contó con el apoyo de su dispositivo habitual de seguridad, lo que subraya la diferencia entre el carácter privado del desplazamiento inicial y las exigencias de seguridad inherentes a su posición institucional.

No es la primera vez que Felipe VI y Letizia Ortiz realizan este tipo de visitas. Las reuniones en casa de Jesúz Ortiz se han convertido en una costumbre recurrente, especialmente en fechas señaladas como el 6 de enero, donde la familia disfruta del clásico roscón de Reyes, consolidándose como un espacio de encuentro familiar al margen de la vida oficial.