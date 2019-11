Sharon Stone y David Gandy en los Premios Harper's Bazaar

Sharon Stone, sin lugar a dudas, fue la estrella de la noche. La actriz ha hecho una visita relámpago a Madrid para recoger el premio que le ha concedido la revista Harper´s Bazaar y llegó a la hora prevista, sin hacerse esperar, acompañada de su hijo Roan, de 19 años. La actriz optó por el color negro, un traje de chaqueta de dos piezas y un gran lazo blanco en la parte izquierda, a la altura del hombro, pelo recogido en un sencillo moño. Estaba realmente guapa.

Su hijo también elogió el clásico traje negro para la ocasión. Por su parte el modelo inglés, David Gandy, eligió un esmoquin con chaqueta burdeos y solapa negra, realmente elegante.

La actriz Sharon Stone comentó lo mucho que le gustaba nuestro país y que siempre venía con poco tiempo, y que estaba muy contenta por recibir este galardón como Fashion Icon Global. "Creo que es un poco exagerado, pero creo que en el mundo de la moda y de la belleza nos gusta exagerar, es parte de nuestra cultura. Nunca puedo estar los días suficientes Madrid, porque es una ciudad que la amo. Estoy haciendo un montón de fotos de todo el arte que rodea a la ciudad". De esa manera lo explicó.

La protagonista de Instinto Básico está feliz por ser considerada una sex symbol. "Es un título divertido porque creo que la gente tiene ideas muy diferentes sobre lo que significa el sexo, pero creo que si lo vemos como un símbolo de intimidad y amor agradezco se me llame así". Todavía no tiene decidido como pasará la Navidad. "Lo venía hablando ahora con mi hijo en el coche. Es una época muy especial para la familia porque estamos juntos. Tengo 3 hijos, y más familia, tenemos que decidirlo u organizarlo. Muchas veces vamos a casa de mi hermana, que vive donde hay nieve. Pero no sabemos".

Al preguntarle a Sharon Stone sobre el secreto para brillar de esa manera tan especial, su respuesta fue muy clara. "Creo que viene de dentro, y que cada uno tiene que encontrar lo que le hace feliz. Pienso que la felicidad es una disciplina, y que sí pasas 3 o 4 días sin ser feliz tienes que preguntarte: ¿Qué he hecho mal? Y corregirlo". De su hijo, que estuvo en todo momento pegado a su madre, dijo que tenía 19 años y que no era una figura pública y que era súper guapo. A la pregunta de ¿qué piensas de tu madre?, contestó: "Es mi madre, qué más puedo decir". Una gran fiesta, ya en los preámbulos de la Navidad. El lugar elegido, el Palacio de Santoña, es insuperable.