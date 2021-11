Bertín Osborne habla tras salir a la luz la traición de Chabeli Navarro

Hace unos días la revista Semana publicó en exclusiva que Bertín Osborne habría recuperado la ilusión diez meses después de su divorcio de Fabiola Martínez con Chabeli Navarro, una explosiva sevillana de 34 años con un extenso currículum amoroso en el que aparecen varios nombres conocidos como Kiko Rivera o Antonio Tejado. Según la información de la publicación, la ‘pareja’ llevaría cinco meses teniendo "discretos" encuentros en Sevilla e incluso Chabeli ya conocería a una de las hijas del cantante.

Después de varios días esquivando a la prensa, la exconcursante de Mujeres, hombres y viceversa confirmó este sábado a Socialité haber mantenido una relación sentimental con Bertín "durante algunos meses", pese a que él en un principio lo había negado. En el programa de Telecinco aseguró que, aunque no puede considerarse su novia, porque no han mantenido una conversación para "formalizar la relación", sí que llevan meses "en el proceso de conocerse" y que estaban "muy ilusionados".

Este lunes el programa Sálvame ha ofrecido la versión de Bertín, que tras varios días negando la relación, confesó sus encuentros con la joven: "Somos dos personas libres que se han visto tres veces", decía el mensaje que envió a Carmen Borrego. Por su parte, Amor Romeira, amiga de Chabeli, aportó más datos sobre estos encuentros: "Recuerdo que en mayo estaba en mi casa de Madrid con Chabeli y no paraban de tener contacto las 24 horas del día. Le advertí de que en cualquier momento le iban a hacer una guardia los paparazzis. El que tiene que dar explicaciones es él. No puede haber un prejuicio hacia ella de interesada, de busca-fama, cuando quien ha invitado, tonteado, enamorado, es él. Cuando ella me hablaba y me ponía sus audios la relación era muy bonica", declaró la canaria. "Lo que no puede hacer ahora es ver como que todo es mentira, ojalá que ella cuente todo".

No obstante, las informaciones que maneja el programa de Telecinco son muy distintas, ya que son varios los periodistas que aseguran que Chabeli se puso en contacto con ellos para tender una trampa al cantante. La modelo habría avisado de que estaba conociendo a un hombre muy importante y que sería un bombazo si se hiciera público su nombre. Según el relato de estos periodistas, Chabeli "avisaría a la prensa para que fueran cazados" en alguna de sus citas.

Una vez publicada la información "ella se haría la sorprendida a ojos de Osborne" para que no sospechara de la traición.