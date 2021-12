Kiko Rivera por fin se abre sobre su adicción a las drogas: "Tengo el demonio en el hombro"

Kiko Rivera se ha vuelto a sincerar, todavía más, sobre uno de los aspectos que todavía resultan relativamente desconocidos en su vida. En Planeta Calleja, el DJ e hijo de Isabel Pantoja se ha confesado sobre su adición a las drogas y los problemas con el dinero que le ha provocado.

Con lágrimas en los ojos, Kiko Rivera, que sigue enredado con su madre en asuntos derivados de Cantora, ha confesado a Jesús Calleja: "He sido drogadicto, a día de hoy estoy bien aunque tengo el demonio en el hombro. Empecé a consumir con 17 o 18 años y he llegado hasta los 4 y 5 gramos al día".

Dice que su madre, Isabel Pantoja, se enteró solo hace tres años, cuando Irene Rosales "ya no podía más y la llamó". "Lo correcto hubiese sido entrar en un centro de desintoxicación, pero tenía miedo a que la gente se enterase.

Decidí irme a una casa que tiene mi madre en El Rocío", ha explicado, cargando contra la tonadillera a la que, en cierto modo, culpa de sus adicciones: "Fue la única vez sentí a mi madre a mi lado. Luego no volvió a preguntarme nunca más cómo estaba, cómo me sentía, si lo había vuelto a hacer o no... Si mi madre hubiera estado más atenta yo no hubiera tenido cientos de recaídas", ha asegurado.

Confesó también que en los últimos tiempos en los que ha enlazado una polémica con otra ha recaído: Justo cuando pasó esto con mi madre tuve una recaída, me refugié en la cocaína nuevamente".

Kiko Rivera, padre de dos hijas con Irene Rosales -la principal responsable de que haya dejado las drogas- y otro niño con Jessica Bueno, aseguró llorando que "lo peor es pensar en la mañana siguiente, en cómo me siento, el levantarme y que mis hijas vean algo que no pueden ver". Recordó un momento en el que llegó a sentir rechazo por su hija Carlota por culpa de estar drogado.

El DJ asegura que está de nuevo intentando quitarse, pero que "la droga destroza al débil". La decisión la tomó cuando vio un documental sobre el tema, Avicii: True Stories. "Me impresionó tanto y me vi tan reflejado que automáticamente llamé a mi representante y suspendí toda la gira. Me daba igual el dinero, porque pensé 'yo me voy a morir igual que este".

Por lo demás, Kiko sigue demostrando rencor por su madre, Isabel Pantoja. "Si quieres que hablemos de amor, tenemos que hablar de mi abuela, no de mi madre. Esa era la que me daba amor. Ser madre no solo es parir. Parir puede hacerlo cualquiera. Ser madre, no".