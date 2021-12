Todavía Mónica Bellucci puede presumir de belleza. "Sex Symbols" del cine italiano que triunfó en Europa gracias a un espectacular físico, dotada de unas curvas en su cintura que "quitaban el hipo" entre los años 80 y 90, una boca fresca, mirada insinuante, trasero perfecto por quien los miles de varones que, embobados, asistían a contemplarla en el cine, suspiraban con deleite. La sensualidad que emanaba la estrella fue bien aprovechada por los productores, tanto italianos como norteamericanos, pues dio el salto a Hollywood. A su lado encontró a actores consagrados como Bruce Willis, Gérard Depardieu, Morgan Freeman, Gene Hackman y hasta Daniel Craig en la vigésimo cuarta entrega de la saga "James Bond", Spectre. Tenía entonces Mónica Bellucci cincuenta años y ejercía de "chica Bond". Fue criticada por haber aparecido a su edad en ese filme. Hoy, alejada ya de ese cine donde era obligada a mostrar sus encantos casi en cueros vivos, tiene una sucesora digna de ese maternal atractivo. Cosas de los genes, imagino: su hija Deva que, a su edad, dieciseis años, ya sabe lo que es la popularidad al haber aparecido en las páginas de varias revistas femeninas de moda. Estudia en una escuela de modelos y sueña en convertirse primero en modelo y luego en actriz. Como quien la trajo al mundo. De tal palo, tal astilla.

Mónica Bellucci, hija de un empresario dueño de una flota de camiones y una pintora, nació en 1964. Querían éstos que estudiara la carrera de Derecho. Muy independiente, con exagerado amor propio, quiso ella misma pagarse sus clases en la Universidad de Peruggia. Tenía dieciseis años y por la calle era objeto de continuos piropos. No nos extraña nada que la quisieran contratar como modelo. Así es que, abandonó sus estudios y ya se ganó la vida luciendo su cuerpo serrano ante los fotógrafos de modas. Uno de ellos, muy acreditado en el oficio, se casó con ella: Claudio Carlos Basso, el año 1990. Estando embarazada de su primera hija, Deva, posó desnuda para "Vanity Fair" como protesta contra las leyes italians que prohibían la donación de esperma. La aparición de esa guisa no sabemos ahora si se adelantó a la decisión de la actriz norteamericana Demi Moore, que recordarán lució su vientre en una portada. El caso es que Mónica Bellucci ya empezó a ser motivo de escándalo entre las mentes virtuosas de la católica Italia.

Aunque el físico de Mónica Bellucci primaba a la hora de ser contratada en el cine, no hizo mal papel en algunas producciones, como Malena. Recuerdo cómo promocionaron esa película, con un cartel en el que aparecía ella montada en bicicleta, luciendo un "short", que dejaba entrever eso que es donde la espalda deja de serlo al vislumbrarse el casto nombre de su trasero. Lujuriosa imagen, desde luego, que llevó hasta las taquillas de los cines a miles de caballeros, rindiendo pleitesía a tan llamativo "paisaje".

En el caso de Mónica Bellucci hay que reconocer que se preparó a fondo para no quedar como una ignorante que sólo se servía de su esqueleto. Así es que estudió idiomas, aprendió inglés y francés, defendiéndose en español. Y hasta aprendió algo de arameo cuando la encomendaron el papel de María Magdalena en La pasión de Cristo. Y un poco de serbio para ponerse a las órdenes de Emir Kusturika, año 2016, en On the milkey road.

¿Y qué amores sostuvo cuando se separó de su primer marido, el antes citado fotógrafo Claudio Carlos Basso? En 1994? Conoció al francés Vincent Cassel al protagonizar juntos la película "El apartamento", el mismo título de aquella otra que rodaron Jack Lemmon y Shirley McLaine. Tres años después, tras convivir un tiempo, contrajeron matrimonio. Tuvieron dos hijas, la ya citada Deva y la segunda, Leo. También durante la gestación de ésta tuvo otra vez la ocurrencia de salir en pelotas en otra portada, en abril de 2010. La pareja coincidió en más repartos: "Irreversible", "El pacto de los lobos"… Y lo que empezó con buen pie en 1999 acabó mal en 2013. Catorce años de unión y ruptura en 2014 de mutuo acuerdo. Vincent Cassel es hijo de un galán del cinema galo, Jean-Pierre Cassel. Padre e hijo han sido excelentes actores. Vincent continúa mostrando su talento, con una fama de protagonista de villanos en la pantalla. Al romper con Mónica Bellucci encontró a una jovencita, experta en la práctica del surf, de veinticuatro años, treinta menos que él. Se casaron en Bidart y en 2019 tuvieron una hija, Amazonie. Tuna Tunakey, que así se llama su esposa, es modelo y vivió en Madrid un tiempo, donde fue novia de un futbolista francés que jugaba en el Getafe.

Mónica y sus hijas | Gtres

Cuatro años más tarde de aquel divorcio con Vincent Cassel, Mónica formó nueva pareja, con un millonario ruso, de Azerbayán, Telman Ismailov, unos cuantos años mayor. Tarifaron. Y a partir de entonces Mónica vivió otros amores repentinos hasta estabilizar su agitado corazón al entablar su amistad íntima a partir de 2019 con el escultor francés Nicolás Lefebvre, dieciocho años más jovenc que ella. Ha sido su última pareja.

Y aquí es cuando entra en acción su hija Deva. Tanto su padre, Vincent Cassel como Mónica, su madre, la alientan a que se procure una buena formación y aprenda lo imprescindible para ser una buena modelo y luego actriz, si es lo que ambiciona. Hasta la fecha ha llamado la atención de los publicistas y las revistas en su edición italiana dedicadas a la moda, como por ejemplo Vogue, ya la han requerido. De ahí que Dolce y Gabanna se adelantara a otras importantes firmas, contratándola en exclusiva para lucir sus novedades.

Deva es muy parecida físicamente a su madre. Tiene un prometedor futuro por delante. Nada la distrae en sus ambiciones laborales, ni siquiera algún amor que pudiera hacerla olvidar ese compromiso que se ha obligado ella misma.