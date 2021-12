María Pedraza, la última conquista de Álex González

No le han faltado nunca novias al popular, excelente actor madrileño Alex González. Unos muchos, como él, y otros tan poco, que dirían los menos agraciados físicamente. Pero así es la ruleta de la vida y a este galán "lo ha venido Dios a ver" en cuestiones amorosas. A su larga lista de novias y circunstanciales amantes suma ahora la conquista de la guapa actriz María Pedraza. La pareja, que huye de los reporteros gráficos como si fueran la encarnación del diablo, se ha dejado ver en una fiesta reciente organizada por una marca de champaña, aunque por separado. Ahora son blanco de los "paparazzi", hasta que los pillen amartelados.

Pero ¿quién es María Pedraza? Una actriz que debutó en la película "Amar" en 2017. Iba para bailarina y, a tal fin, a los ocho años se matriculó en la Real Academia de Danza, recibiendo clases de Mariemma. Las disciplinas de ese arte exigen una dedicación constante. De pronto, ya a las puertas de su primera juventud, a María se le ocurrió probar suerte como modelo. Sus aspiraciones artísticas no eran la de ser actriz, aunque finalmente tras su ocasional entrada en el cine antes mencionada decidió olvidarse de su faceta de bailarina. Y de ese modo ha intervenido ya en unas cuantas películas y series de televisión, entre las que figuran La casa de papel, Élite y Toy Boy.

En La casa de papel, María Pedraza incorporó el personaje de Allyson Parker, la hija de un embajador británico en Madrid. Le proporcionó una inusitada popularidad, pues la serie de Netflix se estrenó en varios paises. En Toy Boy coincidió en el reparto junto a Alex González. Puede que allí fuera la primera vez que se veían: ninguno de los dos ha querido confirmarlo, puesto que no conceden entrevistas contando sus intimidades. Lo cierto es que este año que termina ha sido el de la confirmación del amor que se tienen. Una agencia de prensa les arrancó recientemente estas confidencias, que aunque sean un tópico, son las únicas que conocemos acerca de lo que sienten el uno por la otra. Él la ha definido así: "Es guapa, generosa. Una de las compañeras con las que mejor me he sentido trabajando. Soy la envidia de todos". Y ella: "Nos estamos aportando mucho mutuamente". Y ahí queda la cosa, porque han enmudecido y se guardan para ellos cuanto ocurre en la casa que habitan.

Con Álex González | Archivo

No hay que echar las campanas al vuelo todavía, pues por algo Alex González es uno de los solteros más codiciados entre la nómina de actores galanes. Su biografía sentimental es pródiga en nombres, relevantes unos, desconocidos otros. Hemos investigado ese pasado hasta reunir esta lista: Chenoa, que tras la espantada de David Bisbal se refugió en los brazos de Alex, siendo más conocida que el actor, quien cansado del despliegue informativo que los cercaba a diario frente a su piso, acabó por dejar a la cantante. Luego se enrolló con la presentadora de "El intermedio", Beatriz Montánchez, con quien convivió un par de temporadas. Hasta que en el rodaje de la serie "La señora" se prendó de la protagonista, la muy bella Adriana Ugarte. Breve fue después su roce con la hermana de Penélope Cruz, Mónica. A continuación encontramos una serie de jóvenes que no acabamos de identificar con algún determinado cometido profesional. Pienso que serían actrices y alguna estudiante entremezclada: Alyson Eckmann. Carolina Lepausa, Hiba Abouk, Andrea Guash, Sandra Silvianes, Amaya Menéndez… Luego anotamos a una piloto, Carmen Jordá. Y cuando permaneció un tiempo en Los Ángeles no perdió el ídem, y que sepamos, se encamó con una tal Olivia Munn. Hasta aquí su curriculo amoroso. Imagino que se nos habrán escapado más conquistas.

Ahora bebe los vientos por María Pedraza. Ella parece estar "entre las nubes" a su lado. Se le nota en la mirada, como reza esa copla andaluza. La diferencia de años que se llevan no es inconveniente alguno: él con cuarenta y uno y ella veinticinco. A ver cuánto le dura a Alex González su enamoramiento porque por ella, sería para toda la vida.