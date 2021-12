Massiel acudió al Deluxe para una entrevista con Jorge Javier Vázquez. Y allí un inesperado intercambio entre ambos hizo florecer la tensión en el plató

Ambos hablaban del libro de Miguel Bosé, El hijo del capitán Trueno, donde el cantante relata algunos de los maltratos de su padre, Luis Miguel Dominguín, entre otros episodios de su vida personal.

El catalán a propósito de otros maltratos ejercidos por el propio cantante, dijo a Massiel que "no se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé". Ali que esta contestó a Jorge Javier: "Tú has sido un maltratador de la gente. Tú tienes lo tuyo".

Unas palabras que sentaron ciertamente mal a Jorge Javier y que lograron repercusión. Hay que recordar que el presentador lleva ya acumuladas varias polémicas por su comportamiento dictatorial en plató (la última ejerciendo la censura contra Paloma García Pelayo, aunque eso significase ocultar una sentencia por, precisamente, los malos tratos de Pepe Navarro a su ex) y proclamando el feminismo del ministerio de Irene Montero con el documental de Rocío Carrasco.

Jorge Javier: "No se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé"

Massiel: "Tú has sido un gran maltratador de la gente"#alritmodemassiel #SABADODELUXE pic.twitter.com/0SwYjuqDnO — Rafael García López 💜🕊💜 (@RafaelGarciaLAF) December 11, 2021

"No… por ahí no vayamos, Massiel que salga una persona de mi equipo", trató de decir Jorge Javier, pidiendo ayuda tras las cámaras ante la inesperada cuchillada. "No sean a atrever nunca", volvió a cortar ella.

A partir de ahí, la entrevista transcurrió por senderos más incómodos. "Me parece que por dar una respuesta me pones en una situación que no me merezco. Me parece muy injusto. Mañana es ese el titular. Podré tener prontos y enfadarme, pero no se me puede llamar bajo ningún concepto maltratador", se defendió un herido Jorge Javier.