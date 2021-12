Chabelita Pantoja, furiosa con Kiko Rivera por no invitarla a un cumpleaños

Chabelita Pantoja ha acudido este viernes a El Programa de Ana Rosa para hablar de la situación familiar, casi siempre tensa por la actitud de su hermano Kiko Rivera.

Esta vez todo ha sucedido a colación de la fiesta de cumpleaños de la hija de Kiko Rivera, Ana, el pasado 15 de diciembre. Un evento a la que no fue invitada ni ella ni su hijo Alberto. Algo que, como es lógico, ha dolido a la hija de Isabel Pantoja.

"No me han invitado, lo mío era algo que casi lo entendía... pero en realidad no era el cumple de Irene o de mi hermano, era el cumple de mi sobrina y yo tengo al primo de la sobrina", ha dicho a Joaquín Prat.

Evidentemente, la propia Chabelita sabe muy bien en qué contexto llega esta exclusión, y son las muchas broncas derivadas de las quejas en televisión de Kiko sobre la herencia de su padre y, específicamente, Cantora. Aunque su furia se ha descargado contra Isabel Pantoja, Kiko tampoco ha escatimado con su hermana Chabelita y su prima Anabel Pantoja.

"Puede que en mi familia no haya vivido esos momentos tan familiares por los conflictos", ha explicado, antes de lamentar que los niños -incluyendo la propia Ana, de seis años-, en todo caso, no tienen la culpa. "A mí sí me gustaría fomentar la relación entre primos", ha dicho en Telecinco.

Ella, no obstante, parece estar curada de los cambios de actitud de su hermano y pronostica que quizá dentro de unos días le entren prisas por verlo, algo que sería ciertamente discutible. "Dentro de tres semanas le entre la prisa por verlo, eso no. Aquí estamos mi hijo y yo, me gustaría que tenga relación con mi hijo".

También le duele a Chabelita que, pese a todo, ellos felicitaron a la niña pero que no han obtenido respuesta alguna, ni ella ni el pequeño Alberto. "Le dije a Albertito que era el cumpleaños y le enviamos un mensaje para felicitarla... creo que Irene siempre ha sido coherente, supongo que me escribirá y me contestará al mensaje pronto".