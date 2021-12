Irene Rosales cuenta el infierno que le hizo dejar la televisión

Irene Rosales regresó a Viva la vida, el programa que abandonó en calidad de colaboradora habitual, para explicar las causas de su decisión de desaparecer de la televisión y arremeter de nuevo contra Isabel Pantoja.

Irene reconoció que, tras La herencia envenenada y la crisis familiar que provocó, "estaba perdiendo la cabeza". A ello se añadía la reciente pérdida de sus padres, menos de un año antes. De modo que se retiró de su intervención semanal en el programa de Emma García.

"Cualquier cosa era un mundo. Sigo teniendo ansiedad pero fue la mejor decisión para disfrutar de mi marido, de mis hijas y de mi familia", contó al respecto de su dramática decisión.

El colaborador Diego Arrabal dijo durante su intervención algo que probablemente no arregle las cosas: "Cuando Isabel se ha enterado de que volvías a este programa le ha dicho a una persona muy allegada que ya estaba de nuevo en televisión la mosquita muerta".

La mujer de Kiko Rivera confesó en Viva la vida que el DJ está verdaderamente mal debido a su guerra contra Pantoja, y que efectivamente "las cosas no están bien entre ellos". El último intento de Kiko de restaurar la relación fue cuando murió Doña Ana: "Kiko pidió verse a solas, fuera de Cantora, pero ella no ha querido". Irene, en todo caso, envió un mensaje a Pantoja que ésta nunca le devolvió.

Ella misma confiesa que no tiene relación con la tonadillera. No acudió a Cantora para darle el pésame por la muerte de Doña Ana debido a las difíciles circunstancias, pero también recordó el comportamiento de Pantoja cuando murieron sus padres: "Yo eché en falta su apoyo, no tiene porqué haber acercamiento", dijo con dureza.

Irene Rosales desveló a raíz de todo esto que está recibiendo atención psicológica para tratar de sobrellevar mejor la situación. "Estoy trabajando mucho con mi terapeuta para sobrellevar estar cosas, yo ya solo me preocupo de lo que afecte a mi familia, a las personas con las que vivo el día a día, mi mente no puede con más".