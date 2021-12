El aviso de Belén Esteban a Kiko Rivera sobre la droga: "Los que hemos estado es porque nos ha dado la gana"

La confesión de Kiko Rivera a Jesús Calleja sobre su consumo de drogas ha tenido repercusión en el universo Sálvame. Los colaboradores del programa, con Belén Esteban a la cabeza, reaccionaron de una manera muy crítica a las palabras del DJ, que culpó en parte a su madre Isabel Pantoja de su situación con las drogas.

Belén Esteban fue la más contundente de todos: "El que quiere salir de la droga, sale, otros pobres no pueden y acaban como acaban", dijo con severidad. "Pues claro que Isabel Pantoja lo sabría, pero no era la culpable, aquí el responsable de lo que hacía es él".

Belén Esteban, sin embargo, quiso mostrarse parcial: "Yo no voy a defender todo lo que hace Isabel Pantoja, pero a mí me parece que una madre no se merece que un hijo le diga algo así, me parece de lo peor y más desgarrador que ha dicho hasta ahora de ella. Los padres no tienen la culpa de lo que hacen sus hijos, a lo mejor mientras Isabel Pantoja estaba de gira trabajando para mantenerlos a todos él estaba de fiesta con sus amigos de viernes a viernes".

Y, a continuación, puso con honestidad su caso como ejemplo: "Los que hemos estado en la droga es porque nos ha dado la gana".

La opinión de Belén Esteban, sin embargo, fue rebatida por Kiko Matamoros, que también reconoció consumir cocaína. "De eso nada, es una barbaridad que digas que el que cae en la droga es porque quiere porque no es verdad, influyen infinidad de factores, genéticos, familiares, sociales, medioambientales, vitales…".

Y el asunto acabó con Belén replicando a su compañero y abandonando el plató muy alterada. Vas de listo, de que sabes de todo, y de algunas cosas no tienes ni puta idea, me voy de aquí porque no la quiero liar".