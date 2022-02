Mario Pascual Vives, inquieto por la 'desaparición' de Iñaki Urdangarín

Semanas después de la polémica originada por la publicación de las imágenes de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, seguimos sin saber en qué punto está el divorcio de los exduques de Palma. Mientras personas del entorno cercano a la familia asegura que se trata de una separación y no de un divorcio, otros aseguran que la firma de los papeles estaría más cerca que nunca. Mientras tanto, parece que los miembros de la familia, más en concreto los hijos del matrimonio, creen que podría haber una reconciliación.

Europa Press ha podido hablar con Mario Pascual Vives que asegura no tener noticias de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin desde la emisión del comunicado: "Yo lo que digo es que el 24 de enero, creo que fue, se emitió un comunicado y desde entonces no tengo ninguna noticia más".

Además, el abogado del exduque de Palma asegura que no está al tanto de si es cierto que la infanta y su cliente firmarán el divorcio en las próximas semanas: "No tengo ningún conocimiento". Y es que una de las versiones que hemos oído estos días en los programas de televisión y medios de comunicación es que, a pesar del comunicado, ambos no firmarán ningún divorcio.

En cuanto al estado anímico de Urdangarin, Mario Pascual Vives reconoce que no sabe cómo se encuentra: "No he hablado con él, no lo se". Además, el abogado afirma que no tendría problema en reunirse con la infanta Cristina en caso de que esta viaje hasta Barcelona este fin de semana como se está diciendo: "Sería un placer".