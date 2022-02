Anabel Pantoja, nerviosa ante las imágenes de Omar Sánchez con Alexia Rivas

Anabel Pantoja ha vuelto a perder los nervios en Sálvame. Si hace una semana amenazó con abandonar el programa si se seguían alimentando rumores sobre los motivos de su separación de Omar Sánchez, esta vez el cabreo se debe a la amistad que une a su exmarido con Alexia Rivas. El monitor de surf y la expareja de Alfonso Merlos coincidieron en Cayos Cochinos durante su participación en Supervivientes, donde forjaron una amistad que se ha fortalecido tras la separación de la sobrina de Isabel Pantoja.

La periodista viajó este fin de semana a Canarias para reunirse con Omar, algo que "aunque no hace gracia" a Anabel, "no le preocupa": " Esta chica le ha cogido mucho cariño a Gran Canaria y lo entiendo", ironizó sobre el verdadero fin que tiene la joven con estos viajes. Asimismo, explicó que está al tanto de sus encuentros porque habla con Omar "todos los días": "Estoy tranquila por eso".

Sin embargo, conforme se iban dando datos del encuentro, Anabel comenzó a ponerse nerviosa, y confesó que no desea que entre ellos exista una relación: "¡No quiero que (Omar) esté con ella! (...) Simplemente porque se me ha dicho somos amigos, somos amigos y si veo que eso existe… Me creo lo que me dice la persona con la que he estado cuatro años".

Además de la preocupación por su reciente separación de Omar, Anabel tiene otro asunto en su vida que la mantiene bastante ocupada: el estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja, ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. El hermano de Isabel Pantoja sufre de diabetes, enfermedad que le ha llevado al hospital durante los últimos días, lo que tiene muy preocupada a Anabel: "Yo con mi padre sabéis que no tengo la misma relación que con la Merchi (su madre). Sabéis perfectamente lo que hay. Pero lo quiero mucho y estoy deseando que se recupere".