Anabel Pantoja pierde los nervios en directo: "'Sálvame' me da arcadas"

Anabel Pantoja está pasando por uno de los peores momentos de su vida. Tras salir a la luz su separación con Omar Sánchez y posterior confirmación, la colaboradora de televisión está teniendo que hacer frente a muchas especulaciones e informaciones que se están vertiendo públicamente. Pero no solo eso, ya que la influencer está muy preocupada por el estado de salud de su padre y este es un tema que le toca especialmente, sobre todo porque se ha convertido en monotema en Sálvame Diario.

Después de hacer varios amagos de 'abandono' del programa donde colabora, Anabel Pantoja ha he tenido una de las tardes más dolorosas para ella porque se ha hablado de la salud de su padre, sobre la posible paternidad de éste de una persona que ronda la edad de la influencer y por supuesto, su separación con Omar Sánchez.

"Me marcho para siempre porque no se me valora en este programa nada", gritó a los cuatro vientos mientras cogía camino fuera del plató. La causa, el anuncio de una entrevista a su padre que asustó tremendamente a la colaboradora.

Anabel Pantoja rodeada de sus compañeros | Telecinco

La cosa llegó a su culmen la tarde del miércoles con la entrevista a Bernardo Pantoja, padre de Anabel. Una entrevista que no se ha emitido porque el padre de Anabel no ha recibido elpago acordado pero que ha sido filtrada en parte por algunos colaboradores, que anunciaron "un puñal una hija que sigue preocupada por su padre", según María Patiño.

Lo mismo Gema López, que avisó a Anabel de que su padre era "capaz de mantener una conversación con un periodista y contarle detalles que jamás a ti te ha contado. Creo que además es consciente de lo que esto puede suponer para ti. Habla de relaciones y de cosas que tú en este plató has negado y él afirma".

Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Jorge Javier Vázquez la han abrazado y la han convencido de que se quede, reiterando que el programa "es su familia" ante una tensa Anabel, que previamente había clamado a los cuatro vientos que "Sálvame me da arcadas"

Más tarde la influencer ha llegado al hotel donde se está alojando y no ha dudado en colgar unos stories en su perfil de Instagram para agradecer las infinitas muestras de cariño que está recibiendo por parte de sus seguidores en estos momentos tan complicados

No obstante, y además de su ruptura y la entrevista de su padre, a Anabel se le acumulan los frentes: recientemente se ha dejado caer, en televisión y en prensa rosa, que Anabel ha cambiado desde que se codea con grandes personalidades del mundo de las redes, dejando a un lado sus vínculos de toda la vida.