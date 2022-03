Un año más la revista Elle ha reunido a las mujeres más destacadas en sus diferentes campos profesionales con el fin de premiar su talento y esfuerzo, que les ha convertido en todo un referente, por valía, y buen hacer. El lema escogido este año ha sido "Mujeres que hacen avanzar el mundo". Rigoberta Bandini, Juana Acosta, Ana Milán y Ona Carbonell han sido algunas de las premiadas.

Una reunión en la que contó con diversos actos, como la entrevista que le hizo la directora de la publicación Benedetta Poletti a la ministra de Defensa Margarita Robles, en la que destacó el potencial de las mujeres para transformar la sociedad y todo lo que queda por hacer para erradicar el machismo.

Un acto celebrado en el Edificio Beatriz, en pleno barrio de Salamanca de Madrid. Una de las primeras en llegar fue Mar Flores y comentó lo tranquila que estaba. "Estoy en el mejor momento de mi vida, con Elías estoy muy bien, aunque mis hijos todavía no le conocen. A mi hijo Carlos le va muy bien y está muy contento en el papel que está interpretando en una serie de televisión, aunque a mí personalmente me parece que debería estar haciendo más cosas".

Mar Saura y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Mar Saura también acudió, y me comentó lo bien que le iba con los productos de belleza Ocean by Mar Saura, y a punto de estrenar su última película en México. Eugenia Osborne tampoco quiso faltar al acto y me contó lo contenta que estaba por lo bien que se lleva con su ya ex marido ,Juan Melgarejo. "Hemos estado juntos la semana pasada con los niños , y ha sido un encuentro muy bueno, eso es lo principal, sobre todo por nuestros hijos."

Compartí mesa con Rigoberta Bandini, que fue una de las premiadas, y contó que dentro de poco va a lanzar su segundo tema musical, que no tiene nada que ver con le anterior, que tanto a dado que hablar al haberse convertido en el himno del docudrama de Rocío Carrasco.