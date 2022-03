La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Daniel Carande y Beatriz Cortázar para diseccionar todos los temas de la actualidad rosa. Como, por ejemplo, el cambio de manos de Telecinco simbolizada en la entrada en la dirección de Borja Prado, justo cuando Berlusconi lanza una OPA para hacerse 100% de Mediaset España por 780 millones de euros.

El objetivo del italiano es hacerse con la totalidad del grupo, de la que ya controla un 56%. Su intención, crear un gran grupo mediático internacional que compita con gigantes como Netflix, Disney HBO, para lo cual Berlusconi tiene que ganar tamaño para poder hacerles la adecuada competencia. "Un grupo paneuropeo de medios y entretenimiento" que pueda competir en el sector donde hay cada vez más actores de importancia.

¿Qué supondrá esto para la programación actual de Mediaset y, en especial, Telecinco? "Algo de lo que la Fábrica de la Tele no se han enterado todavía, porque han fabricado un perfil para vender su mercancía política. Tampoco se han enterado de la OPA para quedarse con toda Mediaset, que sea totalmente italiana y lo que gane se lo llevará a Italia".

"Todo Telecinco va a ser de Berlusconi y su hijo en persona. Pura familia. Le hemos dado ocho canales nacionales a un señor italiano", dijo Federico Jiménez Losantos sobre la situación del audiovisual español y, en particular, del grupo Mediaset.

"Y a partir de ahora, si sale la OPA, se acabaron las contemplaciones en España. Lo que no dé dinero y sea impopular, adiós. Borja Prado es una persona de confianza de Berlusconi".

"El dinero que sea, será italiano. El dinero que consiga o no Borja Prado lo reportará a Berlusconi y su hijo. La entidad ha cambiado. No es lo mismo que la propiedad sea el 51 que el 100%. No sé qué costumbres van a venir pero estas no. Y siguen sin enterarse sobredorando el perfil de víctima de Rocío Carrasco, que no se sostiene por un lado, y sin se sostuvo fue hace un año", dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio.

Y es que el panorama -recopiló datos- no es nada halagüeño: "Se ha caído la publicidad, no le ven la espalda a Antena 3 y acaba de cambiar la naturaleza de su propiedad. Y La Fábrica de la Tele siguen sin entenderlo. Y siguen con el rollo podemita, porque no ven la calle ni las 400.000 personas que sean manifestado contra el Gobierno y que no les ven porque les han cogido manía".