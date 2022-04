Antonio David Flores ha explicado en su canal de Youtube su sorprendente presencia en la junta de accionistas de Mediaset. Tal y como él mismo ha desvelado, compró "cinco títulos porque estaban baratitas y mi economía se lo podía permitir", unos 30 euros, hace "pocas semanas". De modo que ni se coló ni irrumpió en Mediaset. Un paquete que "tenía en silencio porque lo que se cuenta se acaba filtrando", dijo, enseñando su tarjeta de junta de accionista.

Es más, "ellos sabían, desde el día 6 de abril, conocían por un escrito por mi parte que yo podría intervenir, bien por streaming o bien personalmente". Antonio David les hizo llegar un documento con su intervención y "el notario allí presente" tenía los seis o siete folios del discurso, explicó, desmintiendo que se tratase de una intervención sorpresa o que irrumpiese en el acto.

No obstante -explica, en compañía de su compañero en el canal de Youtube, Francisco- sí es cierto que intentaron "poner fin a mi intervención en un par de ocasiones, uno de ellos el Consejero Delegado, Paolo Vasile, y no me han dejado finalizar tal y como tenía previsto, a pesar de que el notario sabía que no había terminado", lamentó.

Además, su discurso ha sido eliminado de la web de Mediaset de una manera irregular, cosa que lamenta. Uno de los colaboradores de Antonio David explicó en el directo cómo, intentando grabar desde internet su intervención, el vídeo dio misteriosamente error, una "maniobra" que trastoca la responsabilidad del grupo con sus accionistas, tal y como se dijo en el vídeo. "La Junta no ha salido como les gustaría", dijo Francisco, colaborador de Antonio David, salvo en lo referente a la propia intervención de Antonio David.

Afortunadamente, algunos tuiteros capturaron algunos momentos de su intervención, y pese a que la duración de los vídeos no abarca todo el discurso, sí se trata de dos "pequeños cortes" que han permitido a Antonio David ser trending topic durante horas. Pese a ello, el ex de Rocío Carrasco agradece al Consejo de Administración "haberme permitido hablar un poco más de lo estipulado, que son cinco minutos por acción", ha detallado.

Antonio David asegura que "algunos tenían cara de sorpresa, pero otros me han dado abrazos sinceros. Me han tratado muy bien. No diré quién, porque no quiero que haya más despidos", dijo, haciendo referencia al reciente de Paz Padilla.

El ex de Rocío Carrasco, de la que esta semana se reestrenó un resumen de su docudrama, reiteró su deseo de que "se desvincularan de su caballo de Troya, que es La fábrica de la tele, y aumentar mi inversión, porque creo en esa empresa".