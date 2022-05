Jorge Javier y Rocío Carrasco ponen en la diana a Beatriz Cortázar: "Es mala persona"

Rocío Carrasco volvió este martes a Sálvame para contar su versión de la famosa llamada que habría hecho a Marta Riesco y que muchos compañeros de Telecinco han puesto en duda. La campaña de acoso y derribo contra la reportera de El programa de Ana Rosa se alarga desde el pasado viernes, pero ahora también está dirigida a aquellos colegas que se atreven a defenderla. Jorge Javier Vázquez ha sido el más crítico con Riesco y llegó a echar un pulso a Telecinco pidiendo el despido de Riesco, incluso amenazando con marcharse.

El presentador de Sálvame volvió a la carga contra El programa de AR y Ya son las ocho y acusó a los compañeros de Marta Riesco de apoyar la violencia de género por no creer la versión de Rocío Carrasco en este nuevo enredo. "Todos los que damos la cara en este tipo de programas, aunque sea de entretenimiento, tenemos un compromiso que es el de no manipular ni trampear la situación para que nuestro argumento se nos caiga. Estamos contribuyendo a blanquear la maldad y el maltrato. A todos los compañeros de esta cadena les pido que se lo replanten y que no sean tibios porque nos perjudica a todos como cadena y como sociedad", dijo a sus compañeros de cadena.

Este mismo martes, Joaquín Prat cuestionó la actitud de Rocío Carrasco pese a ser uno de los pocos defensores que le quedan en el programa matinal: "No entiendo muy bien cuál es el jueguecito. Me provoca desconcierto y me parece todo muy surrealista", sentenció, una opinión que también compartían tertulianas como Marisa Martín Blázquez.

En un principio habló en general de sus compañeros de Telecinco, pero señaló directamente a Beatriz Cortázar, colaboradora de la crónica rosa de Es la mañana de Federico y El programa de AR, a la que primero se refirió como "la señora que se sienta en un sofá por las mañanas y critica" a Rocío Carrasco.

"Para mí Beatriz Cortázar es mala compañera, pero también es mala persona, lo veníamos hablando en el coche", apuntó Jorge Javier. Rociíto se mostró sorprendida por el giro que ha dado su relación con la periodista, una de las más críticas con ella desde que se estrenó la docuserie Rocío. Contar la verdad para seguir viva. "Para mí Beatriz Cortázar era alguien como Lydia Lozano, alguien de mi casa. Te estoy hablando de comer en mi casa, de cumpleaños, de café...", confesó Rocío.

"Igual que he crecido viendo a Lydia en mi casa un día sí, un día no, he crecido viendo a Beatriz. La he visto cuando he llegado del cole, cuando me he ido a duchar cuando era pequeña para ponerme el pijama y darle las buenas noches... Para mí era alguien de mi casa", añadió.

El presentador echó más leña al fuego recordando un vídeo de Cortázar en el que pone en duda que Rociíto se intentara suicidar. "Ayer vi un vídeo de ella, que se me llevaban otra vez los demonios, enfrentándose a Paloma García Pelayo, diciendo que es que solo te tomaste tres pastillas. ¿Pero cómo se puede ser tan....?", dijo sin terminar la frase.

Lydia se interesó por la relación entre ambas y quiso conocer en qué momento se torció, pero Rocío Carrasco no supo responderle. "¿Hace mucho que no te llama? ¿Ni durante la docuserie?", preguntó Lydia. "A mí hace siglos que no me llama", confesó y reafirmó que no tuvo ningún "mal rollo" con ella nunca.

Este martes en la crónica rosa, Beatriz Cortázar volvió a defender a Marta de los ataques de Jorge Javier. "Es una mujer que no se achanta. Mientras Jorge ayer hacía su monólogo diciendo las cosas que dijo, Marta estaba en el hotel y a través de su Instagram respondía palabra por palabra", apuntó. "La lucha no es entre iguales y ella reacciona a la mínima (...) Es muy desagradable estar en ese foco", añadió.