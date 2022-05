Rocío Carrasco hace llorar a Carmen Borrego con un inesperado desprecio en directo

Carmen Borrego vivió este viernes una de sus tardes más complicadas en Sálvame. El programa sigue indagando en el verdadero motivo por el que su 'hermana' Rocío Carrasco se negó a acudir al enlace de su hijo celebrado el pasado sábado en una finca a las afueras de Madrid. Pese a que la pequeña de las Campos intentó restar importancia a su ausencia, con el paso de los días se ha evidenciado que la relación entre ellas está atravesando un bache.

Rocío Carrasco llamó en directo al programa para aclarar que no va a hablar más sobre la boda del hijo de su amiga ya que "dio las explicaciones a las personas a las que se las tenía que dar". "La verdadera hermandad se demuestra cuando hay un problema, no yendo a una boda. Hay veces que se puede, hay veces que no se puede", dijo la hija de Rocío Jurado ante una tensa Carmen Borrego. La presentadora María Patiño realizó una pregunta que terminó por hundir a la colaboradora: "¿Si se casa Alejandra Rubio, irías a su boda?". "Si las circunstancias fuesen las adecuadas, seguramente iría a la boda a de Alejandra o a la de la hija de Carmen", respondió.

Cuando acabó la llamada, sus compañeras se percataron de que Carmen no se sentía cómoda: "Se te ha traspuesto la cara, Carmen", dijo Gema López. Aunque negó varias veces su malestar, finalmente Carmen Borrego rompió a llorar: "Me hubiera gustado que alguien de mis compañeros hubiera dicho una frase bonita de la boda de mi hijo. Todo no puede ser una mierda en una boda para mí tan importante, ¿Nada bueno tiene que decir nadie? Llega un momento que duele", dijo con lágrimas en los ojos. "Me parece feo por él, porque no se lo merece. Han trabajado mucho por esa boda. No he querido saltar porque sé que a él no le gusta, pero no he podido más".

La hija de María Teresa Campos aclaró que lo más le duele es "que se haga de menos" a sus hijos, confesando que las palabras de Rocío Carrasco le parecieron "inoportunas": "No ha sido por mí, sino por mis hijos. Tú puedes ir a la boda que tú quieras. Aunque me parece que con el conflicto que se ha montado, que digas que sí irías a la de Alejandra, no me ha parecido bien. Hoy era bastante inoportuno para mí y para mis hijos. Me ha dolido. Yo creo que no lo ha hecho para hacerme daño, pero me ha hecho daño", unas sinceras palabras por las que recibió un aplauso del resto de colaboradores y el plató.