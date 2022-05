Este sábado tiene lugar uno de los eventos más esperados para la familia Campos: se casa José María, hijo de Carmen Borrego, en una finca de Madrid. Un evento del que se han dado muchos detalles y del que conocemos dos grandes ausencias: la de Belén Esteban, que no podrá acudir debido a que continúa recuperándose de su rotura de tibia y peroné, y la de Rocío Carrasco, que ha declinado la invitación. Una decisión sorprendente, y más si tenemos en cuenta que la hija de Rocío Jurado siempre se ha considerado una hermana más de Carmen y Terelu.

La propia Carmen Borrego confirmó que Rocío no acudirá al enlace y que desconoce el motivo: "Sino viene es porque no viene. No es una boda de famosos. Es una boda familiar", dijo en Sálvame la madrina de la boda. "Tendrá algún compromiso".

Este viernes fue Terelu Campos la que opinó sobre esta llamativa ausencia, mostrando decepción con su amiga: "No me parece normal que Rocío Carrasco y Fidel Albiac no acudan a la boda". La presentadora de Telecinco tampoco conoce la razón por la que han decidido no acudir: "No sé cuál es la explicación que ha dado. Igual me la dan y la entiendo, pero como no me tengo ninguna explicación, pues no lo sé. Ni me la han dado, ni la he pedido. Pero a mi no me parece normal y eso no tiene que molestar a nadie", confesó visiblemente molesta.

No obstante, Carmen Borrego tiene esperanza de que finalmente su 'hermana' aparezca. De hecho, aunque este viernes pudo hablar con ella, sigue sin saber asistirá o no: "No sé como valorarlo. No sé si le han bailado las fechas, no sé si con todo el follón del concierto…", aseguró Terelu. "Terelu Campos no conoce la razón. A Terelu Campos no le quita el sueño. A Terelu Campos sí le sorprende. Y sobre todo por una persona, que es mi madre. Es el primer nieto que se casa", añadió.