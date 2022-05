Ana María Aldón estrena proyecto en Telecinco junto a Rocío Carrasco

El encuentro televisivo entre Ana María Aldón y Rocío Carrasco está más cerca que nunca. Después de que la mujer de José Ortega Cano mostrase su apoyo público a la hija de Rocío Jurado tras la emisión de su polémica docuserie, ambas coincidirán en la Sálvame Fashion Week. El programa de Telecinco prepara la tercera edición del concurso en el que varios diseñadores de moda visten a los colaboradores para desfilar sobre una pasarela. Una de ellas será Ana María Aldón que este jueves acudió al programa presentado por Jorge Javier Vázquez para comenzar a tomar medidas a los tertulianos.

Durante un momento de la tarde el presentador conectó con el Cartuja Center de Sevilla donde este jueves tuvo lugar el segundo concierto homenaje a Rocío Jurado que ha organizado su hija junto a su marido Fidel Albiac. Rocío Carrasco confirmó su presencia en la Sálvame Fashion Week, donde se verá las caras con la diseñadora, algo que probablemente no guste a Ortega Cano: "No sé cómo, ni en calidad de qué, pero creo que sí me voy a dar un vuelta", dijo.

Jorge Javier confirmó a Rocío Carrasco que Ana María Aldón sería una de las participantes en el evento, algo que no disgustó a la hija de 'la más grande': "Un besito, Ana María. Si está ahí". Un gesto cordial que fue devuelto por la esposa de Ortega Cano: "Un beso, igualmente".

La Sálvame Fashion Week no solo hará realidad esa ansiada imagen e Rocío Carrasco y Ana María Aldón juntas, sino que también existe la posibilidad de que la hija de Rocío Jurado regrese a las pasarelas como modelo. Durante una breve etapa de su vida, fue habitual verla desfilando por los centros comerciales de media España. "En mi blog hablo de ti y de tu etapa como modelo, cuando nos descojonábamos de ti, no contigo sino de ti", le dijo el presentador. "Yo también", reconoció entre risas Rocío.