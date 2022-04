Ana María Aldón aclara a Diego Arrabal si ha ejercido de prostituta

Ana María Aldón se rompió este fin de semana en Viva la vida ante las especulaciones que sobre su pasado se han hecho en diferentes medios de comunicación.

Cuando su crisis matrimonial con José Ortega Cano parecía zanjada definitivamente, la polémica ha sacudido de nuevo a Ana María Aldón. Lo ha hecho a raíz de que la andaluza hablase en Viva la vida sobre lo dura que fue su infancia y su juventud -por el carácter violento de su padre hacia su madre y por las dificultades económicas que ha tenido que sortear a lo largo de su vida-. Diferentes medios de comunicación, entre ellos su propio programa, han especulado a partir de ahí con el pasado de la colaboradora.

Según diferentes tertulianos como Lydia Lozano, Diego Arrabal o Terelu Campos, la exfrutera ocultaría algo delicado y controvertido que, de salir a la luz marcaría un antes y un después en su relación con Ortega Cano; un pasado que, se rumorea, el torero podría no aceptar y cambiaría para siempre la imagen que tenemos de Ana María.

¿A qué se refieren con estas insinuaciones? Arrabal ha ido un paso más allá este domingo en Viva la vida y, sin medias tintas, le ha preguntado directamente a la mujer del torero si había ejercido la prostitución.

Una delicadísima pregunta a la que la gaditana ha respondido casi sin voz y completamente rota, negando con contundencia las especulaciones y anunciando que, ante la gravedad de lo que ha escuchado en los últimos días, está planteándose tomar medidas legales: "Nunca jamás. Me parece una pregunta aberrante que no me deberías ni hacer. Eso no lo he hecho jamás, pero en el caso de que lo hubiera hecho me correspondería a mí contarlo, a nadie más".

"Esto ya supera cualquier límite, no sé quién está filtrando esas informaciones falsas. No me imagino quién puede ser tan mala persona, pero el simple hecho de que se especule con ello es muy grave y no me voy a quedar callada. Ortega no tiene que tomar cartas en el asunto. Las voy a tomar yo", ha añadido dolida, advirtiendo a la persona que ha vertido los rumores falsos sobre su pasado - se apunta a un miembro de la familia del torero- que "va a llegar hasta ella".

"No es que a veces me plantee dejar la televisión, es que a veces me planteo dejar la vida", confesó Ana María completamente destrozada, reconociendo que ha llegado a su límite: "Yo lucho, peleo por no caerme, si veo que me voy a caer peleo y me vuelvo a levantar, pero es que ya no puedo más".

Unas desgarradoras palabras con las que la mujer de Ortega Cano admite que ha tocado fondo y deja entrever que, por su salud mental se estaría planteando alejarse del foco mediático tras unos meses complicados en los que no ha dejado de acaparar titulares y protagonizar amargas polémicas.