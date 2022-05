El plan de Marta Riesco para no mostrar su "as en la manga" contra Rocío Carrasco

La supuesta llamada que Rocío Carrasco realizó a Marta Riesco a través del teléfono del director de Lecturas, Luis Pliego, ha tenido duras consecuencias para la reportera. Mientras que la hija de Rocío Jurado asegura que esa conversación jamás existió, la periodista confirma que tiene "un as en la manga" que demostraría su versión.

Han pasado varios días desde que se hiciese pública la polémica y Marta Riesco continúa desaparecida. La productora de los espacios donde trabaja, El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho le habrían dado un ultimátum: no volverá a sentarse como colaboradora hasta que haga públicas las pruebas de que existió la conversación. Ella por su parte, se niega a mostrarlas y asegura que resolverá este conflicto en los tribunales.

Según contó José Antonio Avilés por boca de la reportera, este "as en la manga" se estaría utilizando para un proceso judicial y tendrá que esperar a que dicho procedimiento termine para hacerlas públicas. La decisión de llevar al juzgado este tema la tomó la propia Marta Riesco tras ponerse en contacto con el restaurante donde comieron Rocío Carrasco y Luis Pliego y desde el que le hicieron la llamada. Tal y como declaró el dueño del local, Marta le pidió las imágenes de la cámara de seguridad, pero no puede cedérselas ya que ella no aparece. Además, dejó claro en Viva la vida, que no hay más imágenes de las que ya se han emitido en Sálvame.

Por el momento, Marta Riesco continúa con su vida tratando de olvidar el asunto de la llamada y centrada en su trabajo como influencer: "Hay Marta para rato", dijo hace unos días, negándose a resolver la incógnita sobre la revelación de ese "as" que dice tener.