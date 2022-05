Unicorn Content prescinde de Marta Riesco como colaboradora tras una tensa reunión

El trabajo de Marta Riesco en Telecinco corre peligro después de que no haya sido capaz de demostrar que habló por teléfono con Rocío Carrasco, tal y como desveló hace una semana en Ya son las ocho. Aunque ha quedado más que acreditado que el director de lecturas, Luis Pliego, llamó por teléfono a la reportera en connivencia con Rocío Carrasco, no se ha podido probar que hablase directamente con ella, tal y como aseguró. Después de que su productora, Unicorn content, le pidiese que mostrarse públicamente "el as en la manga" que decía tener y que demostraría que dice la verdad, han decidido apartarla de la televisión definitivamente.

Así las cosas, y tal como publica en exclusiva el digital Yotele, la cúpula de la productora de El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía y Ya son las ocho, mantuvo una tensa reunión con Marta Riesco para intentar poner fin a esta situación anunciando medidas que se aplicarán de manera inminente. Según la información del citado digital, confirmadas por Chic, los directivos ha decidido no volver a contar con Riesco como tertuliana de la crónica social y realities en ninguno de sus programas.

El objetivo de esta decisión sería, por un lado poner fin al conflicto que ha generado un profundo malestar dentro de la productora, que ha hecho todo lo posible por proteger a la periodista hasta que no han podido más. Además, esto ha vuelto a reavivar la guerra entre productora que desde hace años se vive en Telecinco, en esta ocasión, La fábrica de la tele ha vuelto a aprovechar la ocasión para atacar sin miramientos a colaboradores no afines a Rocío Carrasco, como Beatriz Cortázar o Joaquín Prat, a los que han intentado desacreditar.

En este sentido, y para evitar males mayores, Unicorn ha decidido dejar inconclusa la polémica y apartar a Marta Riesco de su puesto de trabajo, al menos hasta que aporte las pruebas suficientes que demuestren que ha dicho la verdad. No obstante, seguirá ligada al programa como redactora y reportera, las funciones para las que fue contratada antes de convertirse en personaje del corazón, aunque ya hay voces que se aseguran que su futuro en la productora es más negro que nunca y en septiembre, con la llegada de Ana Rosa Quintana, la reportera podría salir definitivamente del programa.