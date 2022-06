La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande para abordar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la inminente apertura del museo dedicado a la figura de Rocío Jurado en Chipiona, prevista para el próximo 1 de julio.

Un evento que tendrá lugar tras todo tipo de dificultades y retrasos que han tensado todavía más la situación familiar, con los Mohedano distanciándose absolutamente de la iniciativa que antaño comandaban. Finalmente Rocío Carrasco, que finalmente ha llegado a un acuerdo con el ayuntamiento de Luis María Aparcero -tampoco exento de críticas- dejó de lado totalmente a Gloria Camila, presidenta de la asociación dedicada a su madre, haciendo valer su posición de heredera universal de Rocío Jurado.

No obstante, su apertura no está exenta de eventualidades. La última de ellas relacionada con la apertura de la típica cafetería/restaurante en su interior. Tal y como explicó en esRadio la periodista Beatriz Cortázar, todo se hizo correctamente pero el resultado no era el deseable para nadie.

"Se abrió el plazo de licitación para la cafetería", dado que es un procedimiento municipal, explicó la periodista en la crónica rosa de Es la mañana de Federico. "Y tras constituir la mesa de contratación y todos los requisitos y lo que tiene que tener la cafetería-restaurante en la nave destinada al centro de interpretación, al final no se ha presentado nadie", desveló Cortázar ante la sorpresa de todos.

Por tanto, y a efectos del día de hoy, el museo de Rocío Jurado tan largamente acariciado por Rocío Carrasco no ha concentrado el suficiente interés o confianza para que los visitantes puedan tomar un refrigerio, un café o comer algo antes o después de su visita.