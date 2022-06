Daniel Lorente Alonso, nuevo Mister International Spain: "Todavía no me lo creo"

La localidad barcelonesa de Pineda de Mar ha sido el lugar elegido para celebrar esta gala de Mister International Spain 2022. Daniel Lorente, uno de los aspirantes más jóvenes, ya que tan solo tiene 20 años, era uno de los favoritos ya no solo del jurado sino también entre sus propios compañeros del certamen.

Daniel estudia Ingeniería Mecánica en Cartagena, mide 1,91 y ha jugado al baloncesto.

El primer finalista fue el representante de Islas Baleares Iván Cardell, seguido de Borja Atanes, representante de Orense. La gala estuvo presentada por Luis Muñoz (Mister España 2007), Sofía del Prado (Miss Universo España 2017) y Guillermo García (Mister España 2009).

El recién nombrado Mister será el encargado de representar a España en los próximos certámenes internacionales que en breve se sabrá dónde se celebran.

"Para mí ha sido un sueño convertido en realidad. Todavía no me lo creo", ha dicho Daniel Lorente Alonso. "Aparte de lo que estoy estudiando el mundo de la moda me gusta desde que era muy joven. Mi familia siempre me ha apoyado y desde que tenía 15 años fue cuando empecé a hacer algún trabajo com modelo. A ellos les debo todo. Ahora mismo soy consciente de que mi vida ha dado un giro importante. Soy una persona sencilla, me gusta estar con mis amigos y una de las cosas que me han gustado durante el tiempo que hemos estado aquí concentrados son las buenas amistades que he hecho", ha dicho.

Al preguntar por sus compañeros de certamen, casi todos le veían como uno de los posibles ganadores. "Si estoy aquí por algo será, aunque prefiero no decir si tengo mucho éxito con las mujeres", dijo con cierta vergüenza. Es un apasionado de la Fórmula 1 y un gran seguidor tanto de Carlos Sainz como de Fernando Alonso. Le encanta la interpretación y, cuando de pequeño veía alguna serie, se imaginaba que lo estaba haciendo él. No descarta con el tiempo estudiar para llegar a ser actor pero también le gusta mucho todo lo referente al mundo de la moda.