El método con el que Vicky Martín-Berrocal perdió 22 kilos

Vicky Martín-Berrocal visitó este jueves esRadio para hablar de su nueva campaña ‘Más grande que yo’, cuya intención es cambiar la percepción sobre la obesidad. En la sección de Belleza de Teresa de la Cierva, la diseñadora de moda aseguró que "hay poca información sobre la obesidad y el sobrepeso, que realmente son una enfermedad".

Aunque no se considera el mejor ejemplo ya que se ha pasado gran parte de su vida obsesionada con el peso y las dietas, Vicky se ha dado cuenta de que "las dietas milagro no existen y lo que vale es que un médico te haga un seguimiento". "En noviembre de 2020 pesaba 94,5 kg, lo grito y no pasa nada. Pero la gente que lo padece lo pasa mal y nadie te da la mano", confesó.

"La belleza no tiene nada que ver con la talla. Yo he defendido una talla 42 y 44, la he tenido. Se puede ser una mujer muy guapa pero cuando entramos en problemas de salud, hay que pisar el freno". En aquella etapa, la diseñadora de moda aseguró que "la analítica era un caos y no me sentía bien", pero ahí decidió que tenía que parar.

En esta sociedad obsesionada con la imagen, Federico Jiménez Losantos opinó que algunas mujeres muy jóvenes "son avatares". "Entre el filtro que se ponen, el ‘me han regalado el pecho’, el pandero, 14 cejas... ¿Habrá algo tuyo alguna vez? Luego viene el 'no me reconozco en el espejo’".

La diseñadora, tras perder 22 kg

Vicky se puso en manos de un endocrino y perdió alrededor de 22 kg de una forma sana. "Me han educado. Ya no estoy a régimen, como de todo y hago mucho deporte. No hay milagros", aseguró.

Para conocer más de cerca este movimiento se puede visitar su página web www.masgrandeque.es y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. "Que la gente sepa que se puede y no exige muchísimo sacrificio. No se limita a comer lechuga con pollo", dijo.