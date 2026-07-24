Nuevo mazazo de la AIReF al Ingreso Mínimo Vital (IMV). El organismo que preside Inés Olóndriz publicó ayer martes un demoledor informe que vuelve a destapar los perniciosos efectos del subsidio por excelencia del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ya han pasado seis años desde que José Luis Escrivá inaugurara el IMV, y en su quinta evaluación, la Airef ha realizado un análisis exhaustivo de todas sus deficiencias. Que el IMV genera desincentivos al empleo y que ha terminado convirtiéndose en una prestación de larga duración para una parte importante de sus beneficiarios son algunas de las críticas que reitera el organismo.

"La creciente intensidad protectora del IMV se asocia con una permanencia elevada en la prestación, lo que refuerza la necesidad de mejorar su conexión con el empleo entre los colectivos empleables" señala la AIReF.

En concreto, el 46% de los hogares continúa cobrando la prestación transcurridos 60 meses, pero la Airef aporta "un hallazgo nuevo", que es que "esa permanencia crece cuanto mayor es el IMV en proporción a la renta garantizada del hogar". Transcurridos 60 meses, "permanece en la prestación el 57% de los beneficiarios cuyo IMV se acerca más a su renta garantizada, frente al 34% de aquellos que lo perciben en menor proporción". Es decir, "cuanto mayor es esa protección, mayor es también el coste de oportunidad de volver al empleo, lo que refuerza una propuesta ya formulada en opiniones anteriores" dice la Airef, que aboga por "reformular el incentivo laboral del IMV para conectar mejor la prestación con el trabajo y focalizar las políticas de activación sobre los hogares empleables, sin menoscabar su función protectora".

El IMV se acumula con otras ayudas

Otro aspecto en el que la Airef pone hincapié en este documento es que el IMV se acumula con otras ayudas públicas. Y es que, "la articulación del IMV con el resto del sistema de protección social, y de forma singular con el subsidio por desempleo de mayores de 52 años, exige reforzar la coherencia entre coberturas" señala el informe.

En este sentido, aunque "el IMV ocupa una posición central en la renta de buena parte de sus beneficiarios, su encaje con el resto del sistema aún deja márgenes de mejora" señala. Según la Airef, en 2024, el 51% de los hogares perceptores recibe alguna prestación adicional a lo largo del año y el 16% más de una.

Entre todas ellas "destaca el subsidio por desempleo, la prestación que más se complementa con el IMV: lo percibe el 16,6% de los titulares en los doce primeros meses de cobro del IMV, el 17% de los episodios de subsidio desemboca en una solicitud de IMV y el 47% de esos hogares la presenta una vez agotado el subsidio" señalan.

Esa cercanía se acentúa a partir de los 52 años, "cuando el subsidio se vuelve indefinido y pasa a operar, en la práctica, como una prestación de último recurso que concurre con el IMV hasta la jubilación, lo que coincide con el aumento observado en las solicitudes y en la percepción del subsidio al alcanzar dicha edad". En particular, la simultaneidad entre el IMV y el subsidio por desempleo se duplica a partir de los 52 años.

Por ello, la AIReF propone "reforzar la coherencia entre ambas coberturas, revisando la pertinencia de su simultaneidad —señaladamente en el subsidio por mayores de 52 años— de modo que cada necesidad se atienda a través de una única prestación".

Un coste récord

Cabe recordar que, con los últimos datos referentes al pasado mes de junio, este subsidio ha llegado en el sexto mes del año 2026 a "860.458 hogares en los que viven 2.627.344 personas". Estos números suponen un nuevo máximo histórico que sería motivo de preocupación para cualquier gobierno. Sin embargo, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez consideran una buena noticia que cada vez más personas y hogares necesiten de este recurso estatal para subsistir.

En concreto, en junio de este año había 123.591 prestaciones activas más del IMV que un año antes (un 16,8% más). En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en junio de 2026 se contabilizaron 373.943 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2025 (16,6%).

Desde su puesta en marcha en 2020, "el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 1,2 millones de hogares y beneficiado a más de 3,7 millones de personas", celebra la Seguridad Social, que desde hace meses no incluye en sus notas de prensa la cuantía total del IMV que lleva abonada el erario público. Sin embargo, buceando en los datos de la Seguridad Social, es posible confirmar que, desde su creación y hasta el pasado mes de junio, las arcas públicas han gastado la friolera de 21.296 millones de euros en esta paga.