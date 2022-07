El triple divorcio de James Caan con la misma mujer

Fue James Caan, que acaba de fallecer a los 82 años, uno de esos buenos, eficaces actores, al que le faltó tal vez un sólo peldaño para ser considerado un protagonista de primera fila. Desde luego lo consiguió de sobra en sus apariciones televisivas, pero menos en el cine donde logró su papel de mayor entidad, que le sirvió para ser nominado a los Óscar, aunque no lo recibiera: el de Santino "Sonny" Corleone, el hermano mayor del clan, quien representaba al más juicioso y responsable de la familia. Intervino en dos de las tres películas de la saga.

Era hijo de una familia de emigrantes alemanes, judíos, que se establecieron en el Bronx neoyorquino, donde transcurrió la infancia y juventud del futuro actor. Quien, primero, se interesó por el deporte, llegando a ser jugador del fútbol americano y, durante treinta años, practicante de artes marciales. Sus inicios como actor fueron a partir de 1963. En televisión aparecería en algunas series de gran audiencia, como Los intocables y Doctor Kildare. Su filmografía contiene alrededor de cuarenta películas. Una de ellas, importante para él, fue El Dorado, que le permitió figurar al lado de dos grandes de la pantalla, John Wayne y Burt Lancaster.

Si bien la carrera de James Caan en la gran pantalla fue creciendo, entre 1982 y 1987 no pudo aceptar los guiones que le llegaban, por una emotiva razón: había muerto su hermana a causa del consumo de cocaína y le afectó tanto hasta el punto de sufrir una gran depresión que le duró esos cinco años citados. En 1990 tuvo una notable interpretación en Misery, película basada en un "best-seller" de Stephen King. De 2003 fue una cinta de ambiente navideño en la que intervino también con acierto: Elf.

La vida sentimental de James Caan, que gozaba de un físico atlético gracias a sus practicas deportivas y un rostro agradable, fue agitada. Su primera esposa fue Dee Jay Mattis, entre 1960 y 1966, con quien tuvo una hija. Luego durante un año, a partir de 1976, su segundas nupcias fueron con Sheila Ryan, que le dio un hijo, Scott, hoy también actor. Tercera boda, con Ingrid Hajek, unión a partir de 1990 hasta 1995, padres de un varón.

Y luego viene una historia amorosa nada común, la de su cuarto matrimonio con Linda Stokes en 1995. ¡Con la que se casó tres veces y se divorció otras tantas! No es algo que eso ocurra a menudo, ni siquiera entre las gentes de Hollywood. Se separaron y echándose de menos volvieron a celebrar otra ceremonia civil, y llegado 2005 rompieron. Y un tiempo después, James Caan, con la mejor disposición le propuso a Linda que por qué no celebraban otro enlace, el tercero. Ella dijo sí, comieron perdices, fueron felices hasta que por última vez, ya no aguantándose más pidieron el divorcio en 2009. A pesar de los sinsabores, vivieron la alegría de tener dos hijos, James, ahora con diecinueve años, y Jason, de dieciséis.

La muerte por razones naturales le ha llegado a James Caan cuando se disponía a rodar pronto la nueva película de su director más asiduo, Francis Ford Coppola: "Megalópolis".