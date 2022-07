Vuelve Belén Esteban: "Está claro que el asunto de Rocío Carrasco nos ha perjudicado"

Belén Esteban vuelve a la vida desde la portada de Semana, su revista de cabecera, con un posado fotográfico en el que muestra las secuelas del accidente que sufrió durante la emisión de Sálvame y que la ha tenido tres meses sentada en el sillón del salón de su casa. 58 días ha vivido y dormido en él, mirando la foto de su padre fallecido y lamentándose de su desgracia.

Ahora vuelve para relatar cómo han sido "los peores meses" de su vida, y que la han llevado a estar "peor de la cabeza que de la pierna". "El 25 de abril se me paró la vida y me hundí. Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… No quería saber nada de lo que me había pasado". Ni siquiera ha querido ver la retransmisión del momento.

Belén está acudiendo a un psicólogo que la está ayudando a salir del estado de tristeza en el que cayó. "No depresión. Me han diagnosticado tristeza constante". Ahora está mejor, sin necesidad de medicación y evolucionando favorablemente. "Me podía haber quedado coja para siempre. Me han puesto 20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros, además de un total de 55 puntos".

Siempre sincera, Belén reconoce que no se ha portado todo lo bien que debiera con las personas que la rodean. "Me porté mal con Miguel", confiesa emocionada hablando de su marido. Cuenta que durante su estancia en el hospital le escuchaba llorar. Y aunque entiende que digan que es una exagerada, Belén explica que "cada uno tiene sus circunstancias" y que sus planes eran muchos. Entre ellos, casarse en junio en Las Vegas vestidos de Marilyn y Elvis y por la iglesia en septiembre. Para colmo, en la clínica le dieron la misma habitación que ocupó Mila Ximénez, algo que al principio se tomó mal pero que luego supo llevar con alegría.

Y por supuesto, Belén habla de su trabajo. Dice que sólo una persona la ha decepcionado, pero que "se lo dirá a la cara" y niega que se haya planteado demandar a la cadena por el accidente: "A mí no me ha faltado de nada... Yo no he tenido que pagar absolutamente nada".

Sin embargo lo mollar de la entrevista viene cuando aclara, por fin, su postura sobre la "cuestión Rociito". Belén habla claro de un tema sobre el que ha imperado la Ley del Silencio en Mediaset, concretamente en Sálvame. "Creo que está claro que nos ha perjudicado. Pero también creo que era necesario dar voz a Rocío Carrasco y ofrecer su testimonio, que hasta ahora no se conocía".

"Rocío Carrasco a mí no me ha quitado ninguna demanda", añade. "Si ella cree que me tiene que demandar, lo respeto. Lo que no respeto es que a mí me han puesto verde porque supuestamente me había quitado la demanda y que por eso le quité mi apoyo y no es así. Yo no la apoyo en todo, sí en algunas cosas".

Victoria Federica debuta con su portada en ‘Hola’

Victoria Federica debuta en la Crónica Rosa este miércoles desde la portada de Hola a modo de Lady Godiva morena, a lomos de un caballo encabritado que domina con maestría sin despeinarse.

Y aunque la vimos en Elle en marzo posando ante la cámara como si de una modelo se tratase, el hecho de que aparezca en Hola supone un antes y un después. Porque, por mucho que quiera esta revista convertirse en el nicho de las influencers, la realidad es que Hola sigue siendo la Biblia del corazón.

Vickyfede, entrevistada por Rosetta del Valle, asegura que su proyecto de vida es "formar una familia y dedicarse a la moda" (cómo no), que de momento le deja lo de ser influencer a sus amigas, más profesionalizadas. Confiesa que "soy un poco tímida al principio y de primeras me cuesta abrirme. Pero creo que lo hago más por un sentido de protección que de timidez". Hola recalca que estamos ante la quinta en la línea de sucesión al Trono de España, aunque eso no le impide ser más de campo que las amapolas: "Aquí en el campo es donde me siento más yo misma".

La joven también habla de lo difícil que están las cosas. Porque ella también sufre: "La vida demuestra, tarde o temprano, que da igual quién seas… Para conseguir lo que quieres siempre se necesita esfuerzo y hacer sacrificios".

Después, en la portada de Semana la vemos esforzándose a fondo y haciendo el sacrificio de divertirse en la cubierta de un yate junto a sus amigas influcencers. Ahora me peinan, luego me duchan y después hacemos paddle surf y conducimos una moto de agua, como cualquier joven de su edad.

La sobrina de Felipe VI ha pasado unos días en Ibiza invitada por la marca Off White, que le ha pagado el viaje, la estancia en hotel de cinco estrellas y la cena en el restaurante de Martín Berasategui a ella y a sus amigas.

Dos páginas después, su prima Leonor aparece protagonizando junto a su hermana su primer acto internacional en solitario. Eso sí que es sacrificio.

Yulen, arrepentido con Anabel Pantoja

Lecturas, la revista que suele dar voz a los Supervivientes en las ediciones que, a diferencia de esta, han tenido éxito, lleva a portada a Yulen, el nuevo novio de Anabel Pantoja.

El esgrimista (no olvidemos que Anabel no sabía ni en qué consistía ese deporte) posa sonriente aunque muy desmejorado y confiesa en que está arrepentido de la escena subida de tono que protagonizó en la isla. Como si no fuesen conscientes de que les están grabando en todo momento. Es tan inocente que asegura que jamás había oído hablar de la tía Isabel Pantoja: "Sé que es un icono de la música, pero nada más".

"Me da vergüenza mi vídeo, pero la pasión manda", aclara el novio de Anabel, que asegura que ahora está "más pillado" por ella que en la isla. Le toca además defenderse de las críticas de sus padres, que no han visto la relación con buenos ojos, y lidiar con el fantasma de Omar, el ex de Pantoja: "Anabel sólo me ha dicho cosas buenas de él. Me dijo que éramos clavados. Vi una foto y flipé".

Luego se deshace en elogios hacia ella: "Nunca había estado con una chica mayor que yo, y menos de novia. Esa es la madurez que me ha gustado y que me ha enganchado". Se llevan diez años.

Sonsoles Ónega, muy dolida por las críticas

La presentadora aparece en la portada de Semana, que desvela en exclusiva los planes que tendría para ella Antena Tres, la televisión que acaba de ficharla arrebatándosela a Telecinco.

Según la revista, que cita a un directivo de Antena Tres, "ella no estaba cómoda ni tenía contrato de cadena". Aunque se desconoce todavía su emplazamiento, existe la posibilidad de que ocupe la franja de la tarde que precede a Pasapalabra. Un magacín de poco más de una hora que arrancaría en noviembre.

Lecturas asegura en un reportaje en páginas interiores que Ónega está muy dolida por las críticas que ha recibido tras conocerse su fichaje, especialmente por la reacción de sus excompañeros. Según esta revista, su contrato era de "reportera de informativos con plus de pantalla", a pesar de que llevaba cuatro años siendo uno de los principales rostros de la cadena. La periodista pidió que le mejoraran su situación contractual y se le denegó.

Esta revista también asegura que Ana Rosa, su jefa hasta el momento de su marcha, está siendo la más dura. No le ha escrito ni un mensaje desde que el fichaje salió a la luz.

Cóctel de noticias

Chelo García Cortés vive su verano más complicado. La periodista y su pareja, Marta, ocupan la portada de Diez Minutos, revista que asegura que además de estar lesionadas las dos, tienen problemas económicos porque Chelo lleva dos meses sin poder trabajar. La "Maldición Sálvame" en estado puro.

Los Alba amplían la familia. Cuenta Hola en exclusiva que Fernando Fitz-James, heredero de la Casa, y su esposa, Sofía Palazuelo, están esperando su segundo hijo. La duquesa de Huéscar se encuentra en su tercer mes de gestación y ya luce ropa holgada.

Hola recuerda a Yvana Trump con un reportaje fotográfico en el que recupera algunas de las portadas protagonizadas por la ex del presidente americano en su edición americana.

Mario Casas y Aura Garrido, pareja del verano. Hola destapa la relación de los dos actores, que han sido fotografiados en Torrelodones, la localidad en la que reside el intérprete, después de pasar la noche en casa de éste. Cuenta Hola que ambos coincidieron en la grabación de la serie "El Inocente" entre el otoño de 2019 y el verano de 2020 y que ahí pudo saltar la chispa. Y añade la revista una lista con el currículum sentimental del actor, en el que figuran los nombres de Desiré Cordero, Miss Universo, Blanca Suárez, Déborah Francoise, María Valverde, Clara Lago, Amaia Salamanca o Berta Vázquez.

Otra pareja de guapos, la formada por María Pedraza y Álex González, ha pasado también unos días en Ibiza aprovechando un parón en sus rodajes. Lecturas los ha retratado a bordo de una lancha disfrutando de una jornada marina.

Tita Thyssen y sus mellizas, de vacaciones en la Costa Azul. La baronesa ha bajado del barco y ha sacado a pasear a la arena a Carmen y Sabina, sus hijas adolescentes, y Hola ha recogido el momento.

David Bustamante casa a su hermano. Manuel, el hermano menor del cantante se ha casado en su localidad de nacimiento, San Vicente de la Barquera, y allá que ha ido el artista junto a su novia Yana Olina, a la que ya no esconde, y su hija Daniella, fruto de su relación con Paula Echevarría.

La dura confesión de Eva Cobo. La actriz habla en Hola tras dieciocho años alejada de los focos y cuenta que estuvo prácticamente un año en la cama tras la muerte en accidente de tráfico por culpa de un kamikaze de su hija Carlota, fruto de su fugaz relación con Tonio Cantó. Su relato es estremecedor. Ahora se dedica al negocio del aceite y está centrada en el cuidado de sus otros dos hijos.

La paciencia, la virtud de Jennifer López y Ben Affleck. Las revistas recogen la noticia de la boda de la pareja, celebrada en secreto en Las Vegas pero con todos los requisitos que ella merece: maquillador y peluquero. Dice la cantante que "el amor es paciente". La prueba son los veinte años que han esperado para casarse.

Jorge Javier, ahora con Podemos. El presentador utiliza su columna semanal en Lecturas para defender a Pablo Iglesias y criticar a los "cinco de siempre" que gobiernan España. Quizá la retirada impuesta de Adriana Lastra le ha hecho darse cuenta de que el PSOE al que apoyó en la etapa de Gabilondo no es como que él se pensaba.