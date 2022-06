Rocío Flores Carrasco, como el Ave Fénix

Rocío Flores Carrasco también puede resurgir de sus cenizas, como el Áve Fénix que lleva tatuado su madre en el lomo. La joven protagoniza el primer posado en bañador de su vida, eso si obviamos el programa Supervivientes. La diferencia es que ahora ha pasado por chapa y pintura: dieta, maxtopexia con prótesis, lipoescultura y ácido hialurónico en nariz y boca.

Dice la revista Semana en la exclusiva que "la de Rocío es la historia de miles de mujeres que, insatisfechas con su figura, han vivido años de complejos". Ella lo explica en la entrevista. "Ojalá esas personas que se acomplejan de sí mismas no cometan los errores que cometí yo dejando de perseguir mis sueños por el qué dirán".

Ahora hace borrón y cuenta nueva: "He cambiado por fuera y también por dentro". Y tanto, está recuperando la seguridad y ya no es el cordero que iba al matadero. Aunque confiesa que sigue poniéndose nerviosa en televisión. Sin embargo, no se arrepiente de haber entrado en este medio.

A Borrego le dolió que Rociíto no fuese a la boda

Cuando parecía que las aguas estaban por fin calmadas entre Rocío Carrasco y Carmen Borrego, llega ésta última y vuelve a soltar una bomba desde la portada de Semana.

"Me duele que Rocío Carrasco no viniera a la boda de mi hijo", reza el titular de portada bajo una foto en la que la hija de Teresa Campos posa en bañador, quizá para dar más empaque a sus palabras.

Tras un preámbulo en el que se dedica a avanzar que ya ha hecho las paces del todo con su hermana Terelu y con Kiko Hernández, entra de lleno en la ausencia de Rocío Carrasco en la reciente boda de su hijo.

"Rocío no estuvo afortunada (querrá decir "acertada"). Creo que no fue consciente en ese momento del daño que me podía hacer. Ella se dejó llevar. ¿Que a mí me hirió? Sí. ¿Que no lo dijo para herirme?. También". La pregunta que nos hacemos ahora es por quién se dejó llevar la Carrasco.

Y después añade: "Me llamó el día antes, y a lo mejor eso ella lo consideraba una forma de felicitar, pero me hubiese gustado que me hubiera llamado el día de la boda o el día posterior para preguntarme cómo había ido todo. Nunca dejó cerrado que no iba a venir…". Y Borrego pagando el cubierto.

Eso sí, después puntualiza: "Que me duela que no viniera no significa que me cabree". Y es que "tanto se les estaba esperando que en la mesa en la que estábamos nosotros sentados había un asiento que ponía "Rocío" y otro que ponía "Fidel". De hecho su dolor se extiende al marido de Rociito: "a Rocío la quiero muchísimo, pero a Fidel le amo". Qué tendrá que todas caen rendidas a sus pies.

Borrego, que aparece con cuatro modelos diferentes de bañador, coincide con Rocío Flores en que siempre le ha dado un poquito de reparo posar con esta prenda. Y añade que aunque se ha planteado someterse a alguna operación estética, "debo aceptar cómo soy". Debe referirse al cuerpo, porque ya ha comercializado sus intervenciones de papada, cuello, párpados y cejas.

Semana incluye la secuencia fotográfica de la salida de Terelu, Rocío Carrasco y Fidel de casa de María Teresa Campos el día que la presentadora celebró su cumpleaños. Quién sabe si en la sobremesa pactaron el titular de portada de la otra revista.

Los Mohedano se defienden de Rocío Carrasco

Diez Minutos lleva a portada una foto de Rosa Benito con sus hijos Rosario y Salvador, que estos días han salido, después de años de silencio, a defender a su madre de los ataques de Rocío Carrasco.

La llamada "jauría" se ha unido contra los reproches de la primogénita de Rocío Jurado. La prueba no la encontramos en la revista, pero sí en su edición online, que comparte una fotografía exclusiva con Libertad Digital: en la imagen posan Rocío Flores, Rosa Benito y Gloria Camila Ortega, dejando claro que esa parte de la familia sí tiene buena relación.

Rosa Benito, Gloria Camila y Rocío Flores posan juntas | Archivo

Lecturas, siempre torticera en lo que a los asuntos de los Jurado-Mohedano-Flores-Carrasco se refiere, asegura tener la verdad de los ataques a Rocío por parte de su familia mediática. La revista, citando como fuente "el entorno" de Rociito, asegura que la Jurado y Pedro Carrasco estuvieron a punto de reconciliarse porque los dos querían volver. Y maliciosa, apunta que Rocío Carrasco no va a tener en cuenta las declaraciones de su primo Salvador, hijo de Rosa Benito y Amador, "por cómo son sus circunstancias". ¿Cuáles son sus circunstancias?.

Chenoa se casa por fin en Mallorca

La cantante, que ha tenido que retrasar su enlace con el urólogo Miguel Sánchez Encinas en casi media docena de ocasiones, finalmente dio el sí quiero el pasado fin de semana en Mallorca.

Hola publica imágenes y una entrevista exclusiva en la que Chenoa posa con algunos de los cantantes que, como ella, se dieron a conocer después de participar en el concurso Operación Triunfo: Geno, Natalia, Gisela, Soraya o Alejandro Parreño. "Después de veinte años, somos como amigos del cole y se han convertido en compañeros de vida".

Entre los invitados también estaban el presentador Manel Fuentes, el humorista Carlos Latre o Pedro J. Ramírez y su mujer, Cruz Sánchez de Lara, gran amiga de la novia.

Amelia Bono y Manuel Martos, segunda oportunidad

Si Hola asegura en su portada que la hija de José Bono y el hijo de Rafael vuelven a estar juntos tras anunciar su separación hace un año precisamente en esta misma publicación, es que es verdad. Según la revista, "están muy felices de haber conseguido arreglar las cosas entre ellos y de que finalmente todo haya quedado en una crisis".

Amelia Bono y Manuel, padres de cuatro hijos, han sido un ejemplo durante todos estos meses separados de que dos ex pueden llevarse bien. Los dos han sido fotografiados juntos en numerosas ocasiones haciendo planes en familia.

Urdangarín y sus hijos, de vacaciones en Formentera

El exmarido de la infanta Cristina y dos de sus hijos aparecen en la portada de Lecturas en pleno chapuzón. Los tres han viajado a Formentera para pasar unos días de vacaciones. Sumergidos en el agua o sentados en la arena como cualquier familia normal, los sobrinos del rey de España vuelven a mostrar su apoyo a su padre.

A la escapada no se sumaron ni el mayor de sus vástagos, Juan, y la pequeña, Irene. Tampoco viajó a las Baleares su actual pareja, que sepamos, la abogada Ainhoa Armentia.

Cóctel de noticias

Elio Valderrama, el viudo de Jesús Mariñas, arropado por sus amigos en el funeral por el periodista. Diez Minutos recuerda el homenaje que se le hizo a su genial colaborador y al que asistieron Lola Herrera, las Campos, Antonio David Flores, Rosa Valenti, Maribel Yébenes o Rappel y en el que la cantante Diana Navarro interpretó el Ave María por lo bien que siempre se portó Jesús con ella.

Isabel Preysler y Carmen Martínez Bordiú, juntas de nuevo. Hola retrata a las dos verdaderas reinas de la Crónica Rosa en Portugal, en la boda de Julia Nasi, tataranieta de Giovanni Agnelli. Ambas compartieron sofá y plano en una ceremonia a la que también acudieron el ex novio de Vicky Martín Berrocal o Nuria González sin Fefé.

La reina, "de incógnito". Nuestra soberana acudió el pasado martes 14 de junio al Teatro Real para ver en escena a la actriz francesa Marion Cotillard en su versión de "Juana de Arco en la hoguera". Letizia Ortiz pasó inadvertida entre el público y ocupó un asiento en el patio de butacas, dejando vacío, una vez más, el palco real. Esta vez la acompañaba María Luz Valero, la mujer que se encarga de su pelo desde que trabajaba en TVE.

Cascada de bodas en Lecturas. La chica del tiempo de Telecinco, Laura Madreño, se casa en Formentera con el arquitecto Álvaro Puerto. La revista lleva a portada el enlace.

También se ha casado este fin de semana el futbolista Jordi Alba, que eligió Sevilla, la tierra natal de su esposa y madre de sus hijos, para el enlace. El blaugrana y Romarey Ventura no contaron con la presencia de Gerard Piqué, que, se supone, prefirió ausentarse para evitar ser el centro de atención.

La tercera boda que vemos en las páginas de Lecturas es la de Andrea Guasch, con su novio Rosco. La que fuera pareja de Aless Lequio y el músico deleitaron a sus invitados con un concierto.

Y el último enlace al que presta atención la revista es al del empresario jamonero Enrique Tomás, que estos días ha vuelto a ser noticia porque su hija Nuria fue durante años la novia de Piqué.

Tamara Falcó ya tiene las llaves de su casa nueva. La marquesa de Griñón ha comprado un ático de lujo valorado en cerca de dos millones de euros y varias revistas publican fotos del interior de la vivienda. O del piso piloto, se supone.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, primer verano juntos. Diez Minutos publica varias fotos de la pareja retozando en la orilla del mar. La revista recuerda que hace un año por estas mismas fechas los dos negaron que estaban juntos.