Ortega Cano estalla contra Telecinco: "Les queda poco para acabar con mi vida"

José Ortega Cano ha estallado, y lo ha hecho ante la persecución de las cámaras de Telecinco, ansiosas por captar una reacción del extorero ante los rumores de ruptura de su matrimonio con Ana María Aldón.

Bien es cierto que es su propia esposa la que ha alimentado los rumores, este mismo fin de semana a través de una extensa entrevista con Toñi Moreno, asegurando incluso que había especulado incluso con atentar contra su propia vida.

Ortega Cano intenta ignorar la situación, pero ésta se torna cada vez más insostenible. Mientras la reportera de Sálvame hacía guardia en la casa, Ortega Cano salió para asegurar que "les queda poco a Telecinco de acabar con mi vida. Están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo pero ya no tengo fuerzas, ya estoy abatido, de la forma que me tratan, de la forma tan cruel que son conmigo".

También quiso atajar las mentiras de Rocío Carrasco en su docudrama En el nombre de Rocío, donde aseguró que hizo muy infeliz a su esposa Rocío Jurado. "Cuando se hable de Rocío Jurado y que yo he estado con ella o que le he hecho daño a Rocío... Mira, que Dios sea justo con aquellos que dicen esas palabras. Estoy harto".

"Yo no les he hecho nada, todo lo contrario: les he hecho ganar mucho dinero, pero de la manera que me están tratando, ya con mis años y con todo lo que he sufrido en mi vida, me están haciendo sufrir más", continuó el diestro.

Ortega Cano, muy sincero, se fue poco a poco enfadando y quiso desmentir rumores de distanciamiento con Ana María Aldón, que guarda silencio desde su entrevista en Déjate querer. "Me llevo con mi mujer fantásticamente. Ella está en Andalucía, pero de pronto estaremos juntos. Ustedes tienen que acabar con mi vida, ¿qué les he hecho yo? Yo pido a España que sean justos conmigo", dijo.

"¿Qué les he hecho yo para que me traten de esta manera? Ya no tengo fuerzas, van a acabar conmigo de una vez para siempre, pero no lo conseguirán, espero que no lo consigan", dijo ante las cámaras de Sálvame, negándose a hablar con nadie del programa: "No quiero hablar con Terelu ni con nadie, son enemigos míos".

