En Hola, festival de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que celebran sus 20 años de casados y la llegada de su tercer hijo con un gran reportaje de los que sabe elaborar tan bien la revista. "No podíamos haber tenido mejor regalo para estos veinte años que el bebé", dicen en portada, felices y vestidos de blanco inmaculado en el jardín. La pareja presume orgullosa de haber superado todo tipo de obstáculos y vivir, por fin, felices y en tranquilidad. "Cuando uno está bien, el tiempo pasa así de rápido", dice el torero. Asegura también, en relación a cuestiones relacionadas con la privacidad de sus hijos, que tiene abiertos "cuatro" procedimientos judiciales y que "hay que interponer alguno más". Se muestra seguro de ganar, porque lo ha hecho en los cinco juicios que ha tenido hasta ahora.

No son los únicos que posan para Hola, que muestra a Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro -ex de Irene Villa- y el reencuentro de la infanta Cristina y Urdangarín en Bidart, mientras están de vacaciones.

La revista Semana recupera a la fallecida Mila Ximénez para contar "toda la verdad de lo que heredó su hija Alba. Una herencia ejecutada el 22 de diciembre de 2021 tras pagar 1.200 euros del impuesto de sucesiones y que ascendió a 557.525 euros entre inmuebles y cuentas bancarias. La colaboradora de Sálvame dejó todo atado y bien atado para que su hija no tuviera ningún problema en llevarlo a cabo.

Lecturas nos seduce con Terelu Campos en traje de baño. La hija de María Teresa Campos ocupa la portada arremetiendo contra su ex, Pipi Estrada, con quien mantiene una larga enemistad que ahora mismo se tensa todavía más tras la incorporación de él a Sálvame. "No le voy a perdonar la deuda", dice sobre Pipi. Dice también que le "preocupa que haya terminado ‘Viva la vida’ porque era el único trabajo fijo de Alejandra". Además, Gema López desfila en bañador mientras está de vacaciones en su paraíso particular.

Por último, Diez Minutos muestra en portada el injerto de pelo de Kiko Hernández, que luce una gafas de sol para disimular su identidad. Asegura orgulloso que quire verse bien, "guapo y joven", para sus hijas, y que está "muy contento con el resultado".