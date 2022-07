La "gran bronca" de Ana María Aldón y Gloria Camila

Asegura Lecturas en portada que posee imágenes exclusivas de "la gran bronca" que protagonizaron el pasado domingo Ana María Aldón y Gloria Camila en la casa del torero. Es una conclusión a la que llega la publicación tras fotografiar un trasiego de vehículos que entran y salen de la residencia con sus protagonistas agazapados dentro.

Según Lecturas, todo ocurrió cuando Ana María regresó del plató de Viva la vida, programa en el que ha colaborado hasta que ha sido eliminado de parrilla. Acababa de acusar a su marido en directo de no defenderla de los ataques familiares y había dejado en el aire la posibilidad de que se divorcien.

Allí la esperaban, para su sorpresa, Ortega Cano y Gloria Camila, con la que "pronto se enzarzaría en una agria discusión". Ana María cogió su coche y se marchó a la compra: "Su rostro en la cola de la caja era un poema", novela la publicación.

A su regreso, asegura Lecturas que "los gritos en la casa se oían desde fuera". La discusión duró "mucho" (no tenemos tiempo exacto) y terminó cuando una amiga de Gloria Camila llegó a la propiedad en su coche para llevarse "en el asiento de atrás medio camuflados" (se les ve perfectamente) a la joven y a su padre, que decidió pasar la noche en la casa de su hija. Es decir: "la pareja no durmió bajo el mismo techo", concluye la revista, que apunta como motivo del desgaste de la pareja el hecho de que el torero siga enamorado de Rocío Jurado.

El motivo: Un cambio en la titularidad de la casa

Según Semana, el motivo del distanciamiento de la pareja se debe a que Ortega ha cambiado la titularidad de la casa familiar en Madrid y ha puesto la escritura a nombre de Gloria Camila. Una "donación en vida" de la que Aldón se habría enterado de casualidad.

La revista, sin embargo, no achaca esta decisión a razones sentimentales. Nada más lejos: al parecer, "el torero arrastra deudas desde hace tiempo y no quiere acabar perdiendo la propiedad".

La decisión habría molestado a Ana María porque perjudica al hijo que tiene en común con el maestro.

Nuevo varapalo para Ortega Cano

Cuenta Semana en exclusiva que el hijo mayor de José Ortega Cano no saldrá en breve del centro psiquiátrico en el que permanece ingresado desde hace más de tres años, tal y como esperaba la familia.

El motivo es que sobre él pesa una condena de un año de cárcel por haberse saltado una orden de alejamiento de su pareja y madre de su hija, Michu. Al no haber cumplido la pena, tiene que empezar a hacerlo ahora.

Dice Semana que la familia está devastada. No es de extrañar, teniendo en cuenta que José Fernando y Michu siguen teniendo contacto y que ella le visita constantemente en el centro psiquiátrico.

Victoria Federica, enamorada de nuevo

Semana asegura que la sobrina aspirante a influencer de Felipe VI está enamorada otra vez. Según la revista, ha recuperado la ilusión junto a Alex Recort, con el que acudió hace unos días a la fiesta de cumpleaños patrocinada de Santi Serra, conocido como "el español que susurra a los caballos" y dueño de unos cuantos.

Leemos en la publicación que Vickyfede y Álex se conocieron en la pasada Feria de abril a través de amigos comunes y desde entonces se han vuelto inseparables. Él tiene 23 años, mide 187 centímetros, se dedica a ser modelo y además está vinculado al ocio nocturno barcelonés ya que es socio de varios locales. DJ Bárcenas ya es historia.

Ana Obregón recupera su posado del verano

Ana Obregón vuelve a protagonizar la portada de Hola retomando una tradición que inventó ella: su famoso posado en bañador. Esta vez lo hace en homenaje a su hijo Aless, que habría cumplido 30 años el pasado mes de junio.

"Lo que me mata de pena es que yo era tan feliz… y no lo sabía", resume una emotiva entrevista en la que Ana reconoce que no ha superado la muerte de su único hijo. Todos los beneficios recaudados con la venta de este reportaje se destinan precisamente a la fundación que lleva su nombre y que investiga nuevas vías de combatir el cáncer.

El escenario elegido es su impresionante casa de Mallorca, isla a la que ha viajado con su padre, que acaba de superar un ingreso hospitalario de tres semanas.

Esther Doña y el juez Pedraz repiten champán y yates

La viuda del marqués de Griñón y el magistrado de la Audiencia Nacional ya deben haber superado las críticas que recibieron el verano pasado, cuando se cuestionó que un funcionario público disfrutase de prebendas patrocinadas y encima hiciese alarde de ellas.

Este año repiten gesta. Diez Minutos y Lecturas retratan a la pareja durante una escapada ibicenca en la que los vemos en la cubierta de un yate brindando con cava y haciéndose arrumacos de recién enamorados.

Ana Luque sorprende con una entrevista crítica

Ana Luque ha abierto la caja de los reproches contra Olga Moreno desde las páginas interiores de la revista Lecturas, enemiga de todo lo que rodea a la ex de Antonio David. Recién llegada de Supervivientes, asegura que está molesta con ella "porque no la ha apoyado".

"Si Olga hubiera luchado por mí, habría llegado a la final" o "No ha estado a la altura y yo sí lo estuve cuando fui a defenderla" son algunos de los titulares más destacados. Incomprensible.

Cóctel de noticias

Teresa Campos llega a Málaga para disfrutar de las vacaciones. Ha sido Terelu la encargada de llevar a su madre hasta su tierra, en la que, dice Diez Minutos, estará acompañada por toda su familia.

Almudena Cid olvida a Christian Gálvez junto a un exfutbolista. Semana eleva a la gimnasta a la categoría de portada con unas fotos exclusivas en las que la vemos paseando junto a Gerardo Berodia, en la actualidad representante de jugadores y colaborador de ‘El Chiringuito’. En las imágenes corre el aire, no hay, de momento, ni besos ni arrumacos.

Leonor y Sofía, protagonistas de la ofrenda al Apóstol. Todas las revistas recogen el acto protagonizado por la heredera y su hermana en Santiago de Compostela. La Casa Real ha decidido, por fin, usar su principal valor y sacarlas a muchos actos.

Las infantas Elena y Cristina, juntas en la ópera. Vemos en Hola que las hermanas de Felipe VI estuvieron en el Teatro Real hace unos días viendo uno de los estrenos de la temporada, "Nabucco". Se supone que lo hicieron además desde el patio de butacas, dejando vacío, una vez más el Palco Real. Aunque no sean parte del núcleo duro de la familia, no estaría mal que lo ocupara alguien más a menudo.

Marta Ortega, de vacaciones. La heredera del Imperio Inditex aparece navegando en bikini por la Costa Azul a bordo del barco de su padre. Según Lecturas, llenar su depósito cuesta 180.000 euros.

Julio Iglesias, de incógnito en su finca de Marbella. Eso dice en exclusiva Semana, que asegura que el cantante ha viajado a España junto a su hijo Rodrigo para pasar tres semanas de descanso. Sorprende tanto secretismo, no le hace falta.

Julio José Iglesias posa en Hola un año y medio después de su separación. El hijo de Isabel y Julio asegura que se lleva de maravilla con Charisse, que incluso se aloja en su casa cuando viaja a los Estados Unidos, y anuncia que acaba de grabar un disco que presentará después del verano.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi celebran un año de amor. La pareja ya vive junta, leemos en Semana.

Kiko Matamoros hará una boda clásica. Su prometida, Marta López Álamo, asegura que irá de blanco y que lucirá más de un vestido, como toda novia de exclusiva pagada. Según Lecturas, la ceremonia se oficiará en la Basílica Pontificia de San Miguel, ubicada en el Madrid de los Austrias.

Ivana Trump, despedida por su familia desde las páginas de Hola. La revista recoge varias imágenes de la glamourosa entrada y salida de los hijos y nietos de la que fuera esposa de Donald Trump, también presente en la ceremonia junto a Melania.

Verónica Mengod, una súperabuela de 55 años. Hola retrata cada cierto tiempo a la mítica presentadora del programa ochentero El kiosko. La pelirroja presume de familia unida y revela que acaba de terminar el rodaje de la película Delfines de plata.

Jen y Ben, de luna de miel en París. Los actores están revolucionando la capital francesa con sus paseos y visitas culturales. Los acompañan en el viaje varios de los hijos que tienen de sus relaciones anteriores.

Jorge Javier arremete desde Lecturas, brazo armado de Rocío Carrasco, contra lo que la hija de la Jurado llama "su familia mediática" o "la jauría". No merece ni comentario.